2026.8.02 12:00売れ筋速報
売れてるのは「AQUOS 4K」 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2026/8/2
「BCNランキング」2026年7月20日～26日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）
4位 VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）
5位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
6位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
7位 REGZA
43Z770S（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
9位 REGZA
50Z770S（TVS REGZA）
10位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
2位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GL1（シャープ）
4位 VIERA
TV-55Z90B（パナソニック）
5位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
6位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
7位 REGZA
43Z770S（TVS REGZA）
8位 AQUOS 4K
4T-C43GL1（シャープ）
9位 REGZA
50Z770S（TVS REGZA）
10位 REGZA
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※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ 液晶テレビ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=169 有機ELテレビ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=170
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