JBL Charge 6が首位　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2026/7/29

JBL Charge 6 Black

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月13日～19日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL Charge 6 BlackJBLCHARGE6BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）3位 JBL Flip 7 Funky BlackJBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）4位 JBL Go 5 BlackJBLGO5BLKJN（ハーマンインターナショナル）5位 Xiaomi Sound Pocket BlackMDZ-37-DB Black（Xiaomi）6位 JBL GO 4 ホワイトJBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）7位 JBL GO 4 ファンキーブラックJBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）8位 JBL GO 4 ブルーJBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）9位 Victor ポータブルワイヤレススピーカーSP-WS02BT（JVCケンウッド）10位 パワードブックシェルフスピーカー ブラックAT-SP3X（オーディオテクニカ）