2026.7.29 12:00売れ筋速報
JBL Charge 6が首位 ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/7/29
1位 JBL Charge 6 Black
JBLCHARGE6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL Flip 7 Funky Black
JBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）
4位 JBL Go 5 Black
JBLGO5BLKJN（ハーマンインターナショナル）
5位 Xiaomi Sound Pocket Black
MDZ-37-DB Black（Xiaomi）
6位 JBL GO 4 ホワイト
JBLGO4WHT（ハーマンインターナショナル）
7位 JBL GO 4 ファンキーブラック
JBLGO4BLKO（ハーマンインターナショナル）
8位 JBL GO 4 ブルー
JBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）
9位 Victor ポータブルワイヤレススピーカー
SP-WS02BT（JVCケンウッド）
10位 パワードブックシェルフスピーカー ブラック
AT-SP3X（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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JBL CHARGE 6 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/モバイルバッテリー機能/ハンドストラップ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ブラック / JBLCHARGE6BLK
￥18,845
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JBL FLIP 7 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/ストラップ・カラビナ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ブラック / JBLFLIP7BLK
￥14,900
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JBL FLIP 7 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/ストラップ・カラビナ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ファンキーブラック / JBLFLIP7BLKO
￥14,900
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