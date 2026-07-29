2026.7.29 07:30売れ筋速報
コムテックが売れてる ドラレコ人気ランキングTOP10 2026/7/29
1位 ドライブレコーダー
ZDR055（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR018（コムテック）
3位 ドライブレコーダー
ZDR065（コムテック）
4位 MiVue MP20
63336（デイトナ）
5位 ドライブレコーダー
ZDR058（コムテック）
6位 ドライブレコーダー
ZDR048（コムテック）
7位 デジタルミラー型ドライブレコーダー
VREC-MZ300D（パイオニア）
8位 ドライブレコーダー
ZDR-750D（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
ZDR-880M（コムテック）
10位 ドライブレコーダー
ZDR027（コムテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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コムテック ドライブレコーダー ZDR055 STARVIS 2搭載で夜間撮影性能向上 前後2カメラ 前後200万画素 FullHD GPS/後続車両接近お知らせ機能/運転支援機能搭載 日本製 3年保証 常時録画 衝撃録画 駐車監視 高速起動 液晶 [出張取付サービス対応]
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コムテック ドライブレコーダー ZDR018 前後2カメラ コンパクト 前後200万画素 Full HD GPS搭載 32GBmicroSDカード付属 後続車両接近お知らせ機能搭載 駐車監視機能 高速起動 3年保証
￥17,800
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コムテック ドライブレコーダー ZDR065 フロントカメラWQHD 前後STARVIS 2搭載で夜間撮影性能向上 前後2カメラ GPS内蔵 後続車両接近お知らせ 運転支援機能 日本製 3年保証 駐車監視 高速起動 [出張取付サービス対応]
￥24,700
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