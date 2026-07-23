2026.7.23 07:30売れ筋速報
東京圏でPixel 10aが1位と2位を獲得 Androidスマホ人気ランキングTOP10 2026/7/23
1位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）
2位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 A5 5G(au)（OPPO）
4位 arrows We3 F-52G（FCNT）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）
7位 Reno13 A（OPPO）
8位 AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）
9位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）
10位 Xperia 10 VII XQ-FE44（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
-
Google Pixel 10a 128GB SIMフリー スマホ本体｜カラー選択可能 未開封｜docomo au SoftBank ahamo UQ Rakuten等回線対応｜APN設定要の場合あり｜1GB日本専用データeSIM付き｜Lavender
￥82,700
-
OPPO A5 5G 4GB+128GB Simフリー スマートフォン 5000万画素45Wハイパーチャージ 120Hz MediaTek Dimensity 6300 6.7イン ディスプレイ6000 mAh 大容量バッテリー IP68&IP69防塵・防水 docomo/au/SoftBank/Rakuten Mobile 回線対応 (ホワイト)
￥24,800
-
Simフリー arrows We3 F-52G docomo SIMロック解除済 [ブラック]
￥31,453
注目の記事
外部リンク
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
PR
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10