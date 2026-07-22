2026.7.22 12:00売れ筋速報
Xiaomi Sound Pocket Blackが首位に ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2026/7/22
1位 Xiaomi Sound Pocket Black
MDZ-37-DB Black（Xiaomi）
2位 JBL Charge 6 Black
JBLCHARGE6BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 JBL Flip 7 Funky Black
JBLFLIP7BLKO（ハーマンインターナショナル）
5位 JBL Go 5 Black
JBLGO5BLKJN（ハーマンインターナショナル）
6位 SoundLink Flex Portable Speaker (第2世代) トワイライトブルー
SOUNDLINK FLEX PORTABLE SPEAKER 2ND GEN トワイライトブルー（BOSE）
7位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
8位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
9位 SoundCore 2 ブラック
A3105017（Anker）
10位 パワードブックシェルフスピーカー ブラック
AT-SP3X（オーディオテクニカ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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JBL FLIP 7 / ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/USB-C/アプリ対応/ストラップ・カラビナ付属/AURA CAST マルチスピーカー接続/ブラック / JBLFLIP7BLK
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