2026.7.22 07:30売れ筋速報
デイトナが浮上 ドラレコ人気ランキングTOP10 2026/7/22
「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 ドライブレコーダー
ZDR055（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR018（コムテック）
3位 MiVue MP20
63336（デイトナ）
4位 ドライブレコーダー
ZDR065（コムテック）
5位 ドライブレコーダー
ZDR058（コムテック）
6位 Mio MiVue
MP30 GPS（MiTAC Holdings）
7位 ドライブレコーダー
ZDR048（コムテック）
8位 ドライブレコーダー
ZDR027（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
ZDR-880M（コムテック）
10位 ドライブレコーダー
ZDR-550D（コムテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 ドライブレコーダー
ZDR055（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR018（コムテック）
3位 MiVue MP20
63336（デイトナ）
4位 ドライブレコーダー
ZDR065（コムテック）
5位 ドライブレコーダー
ZDR058（コムテック）
6位 Mio MiVue
MP30 GPS（MiTAC Holdings）
7位 ドライブレコーダー
ZDR048（コムテック）
8位 ドライブレコーダー
ZDR027（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
ZDR-880M（コムテック）
10位 ドライブレコーダー
ZDR-550D（コムテック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） ドラレコ販売が4月に入り急増、自転車の青切符導入で【道越一郎のカットエッジ】 MAXWIN、前後ドライブレコーダー機能付きデジタルルームミラー「MDR-PRO1-S」
外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 ドライブレコーダー 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=161
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