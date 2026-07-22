デイトナが浮上　ドラレコ人気ランキングTOP10　2026/7/22

MiVue MP20

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月6日～12日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位 ドライブレコーダーZDR018（コムテック）3位 MiVue MP2063336（デイトナ）4位 ドライブレコーダーZDR065（コムテック）5位 ドライブレコーダーZDR058（コムテック）6位 Mio MiVueMP30 GPS（MiTAC Holdings）7位 ドライブレコーダーZDR048（コムテック）8位 ドライブレコーダーZDR027（コムテック）9位 ドライブレコーダーZDR-880M（コムテック）10位 ドライブレコーダーZDR-550D（コムテック）