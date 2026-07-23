KODAK PIXPRO C1が首位に　コンデジ人気ランキングTOP10　2026/7/23

KODAK PIXPRO C1 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年7月13日～19日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 KODAK PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（JK Imaging）2位 KODAK PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（JK Imaging）3位 KODAK PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（JK Imaging）4位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッドTG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）5位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラックTG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）6位 IXY 650 m シルバーIXY650M(SL)（キヤノン）7位 instax mini Evo GENTLE ROSEinstax mini Evo GENTLE ROSE（富士フイルム）8位 instax mini Evo Blackinstax mini Evo Black（富士フイルム）9位 LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）10位 PowerShot SX740 HS ブラックPSSX740HS(BK)（キヤノン）