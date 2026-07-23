2026.7.23 12:00売れ筋速報
KODAK PIXPRO C1が首位に コンデジ人気ランキングTOP10 2026/7/23
「BCNランキング」2026年7月13日～19日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。写真ギャラリー
1位 KODAK PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（JK Imaging）
2位 KODAK PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（JK Imaging）
3位 KODAK PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（JK Imaging）
4位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッド
TG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）
5位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
6位 IXY 650 m シルバー
IXY650M(SL)（キヤノン）
7位 instax mini Evo GENTLE ROSE
instax mini Evo GENTLE ROSE（富士フイルム）
8位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
10位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 KODAK PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（JK Imaging）
2位 KODAK PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（JK Imaging）
3位 KODAK PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（JK Imaging）
4位 OM SYSTEM Tough TG-7 レッド
TG-7(RED)（OMデジタルソリューションズ）
5位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラック
TG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）
6位 IXY 650 m シルバー
IXY650M(SL)（キヤノン）
7位 instax mini Evo GENTLE ROSE
instax mini Evo GENTLE ROSE（富士フイルム）
8位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
9位 LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）
10位 PowerShot SX740 HS ブラック
PSSX740HS(BK)（キヤノン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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注目の記事
【実売データでわかる売れ筋ランキング（1位～20位）】（毎週木曜日更新） 「ニコンダイレクト」限定オリジナルグッズ Tシャツ・トートバッグなど 遠くも夜景もライブもこれ一台 パナソニックのコンデジ「LUMIX DC-TX3」
外部リンク
BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/ デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735 コンパクトデジタルカメラ 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/ranking/weekly/contents_type=163
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