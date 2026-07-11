A5 5Gが首位を獲得　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2026/7/11

A5 5G(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年6月29日～7月5日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 A5 5G(au)（OPPO）2位 arrows We3 F-52G（FCNT）3位 Pixel 10a 128GB(NTT docomo)（Google）4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）5位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）6位 Galaxy S26 256GB(SoftBank)（SAMSUNG）7位 Pixel 10a 128GB(au)（Google）8位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）9位 Pixel 10a 128GB(Y!mobile)（Google）10位 Reno13 A（OPPO）