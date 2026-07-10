2026.7.10 12:00売れ筋速報
物価高騰でも好調なのは富士通「FMV」 ノートPC人気ランキングTOP10 2026/7/10
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1655/LAL（NEC）
4位 LAVIE N16 オリーブグリーン
N1675/LAE（NEC）
5位 Ideapad Slim 5 Gen 10
83HX00CVJP（レノボ・ジャパン）
6位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
7位 FMV Note U U59-L1
FMVU59L1BA（富士通）
8位 LAVIE N16 パールホワイト
N1635/KAW（NEC）
9位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1675/LAL（NEC）
10位 FMV Note M M55-K3 ブライトブラック
FMVM55K3BA（富士通）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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【整備済み品】 オフィス付き ノートパソコン FMV Note A A53-K3 16.0インチ WUXGA intel Core i5 1335U メモリ 16GB DDR5 SSD 256GB DVDスーパーマルチ WIndows11 有線 無線LAN WEBカメラ テンキー付き ノート PC ブライトブラック FUJITSU FMVA53K3BA
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Fujitsu FMV Note A A53-K3 FMVA53K3SA [ファインシルバー]
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