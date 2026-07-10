2026.7.10 07:30売れ筋速報
売れてるのはiPhone 17 スマホ人気ランキングTOP10 2026/7/10
1位 iPhone 17（アップル）
2位 iPhone 17e（アップル）
3位 Pixel 10a（Google）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 iPhone 17 Pro（アップル）
6位 iPhone 17 Pro Max（アップル）
7位 Galaxy S26（SAMSUNG）
8位 arrows We3（FCNT）
9位 A5 5G（OPPO）
10位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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