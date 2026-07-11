2026.7.11 12:00売れ筋速報
11インチのシルバーが売れてる タブレット人気ランキングTOP10 2026/7/11
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
3位 LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）
4位 LAVIE Tab T8
T0855/KAS（NEC）
5位 Galaxy Tab A11+
SM-X230NZAAXJP（SAMSUNG）
6位 LAVIE Tab T11N ルナグレー
T1175/LAS（NEC）
7位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
8位 LAVIE Tab T12N
T1275/LAS（NEC）
9位 TCL TAB 10 Gen4
8483A（TCL Communication Technology）
10位 LUCA Tablet TE10D1M64 グレー
TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
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￥34,770
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