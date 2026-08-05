2026.8.05 15:30生活
Wi-Fi接続不要、声で明かりを操作するシーリングライト、ドウシシャから
ドウシシャは8月4日に、「LEDシーリングライト ボイスコントロール」を、公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」などで発売した。ラインアップは6畳用、8畳用の2種類で、「ドウシシャマルシェ」での価格は6畳用が6578円、8畳用が7678円。
音声コントロールは点灯・消灯だけでなく、調光や常夜灯への切り替え、タイマー操作にも対応している。また、使用にあたってWi-FiやBluetoothなどの無線接続は必要なく、本体を設置するだけですぐに使用を始められる。
音声による操作に加えて、付属のリモコンでの操作も可能で、リモコンからは明るさを変える調光操作、おやすみタイマーや明るさメモリ、常夜灯といった、さまざまな設定ができる。
透明窓から配線器具の取付穴が直接見えるようになっており、本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけで簡単に取り付けられる。
公式ECや家電量販店で販売今回発売された「LEDシーリングライト ボイスコントロール」は、本体に向かって「Heyルミナス」と話しかけて音声モジュールを起動させ、指定の命令語を話しかけることによってリモコンを使うことなく操作できるLEDシーリングライト。
音声コントロールは点灯・消灯だけでなく、調光や常夜灯への切り替え、タイマー操作にも対応している。また、使用にあたってWi-FiやBluetoothなどの無線接続は必要なく、本体を設置するだけですぐに使用を始められる。
音声による操作に加えて、付属のリモコンでの操作も可能で、リモコンからは明るさを変える調光操作、おやすみタイマーや明るさメモリ、常夜灯といった、さまざまな設定ができる。
透明窓から配線器具の取付穴が直接見えるようになっており、本体の引っ掛け刃を取付穴に合わせて挿入し、回転させるだけで簡単に取り付けられる。
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外部リンク
ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp/ 「LEDシーリングライト ボイスコントロール」＝https://doshisha-led.com/lineup/ceiling/vc45-b.html
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