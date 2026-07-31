ハイバック＆S字構造で自然な座り姿勢をサポート、長時間のデスクワークを快適にするオフィスチェア

オフィスチェア2種類を発売

通気性とクッション性を両立

身体を包み込む「AXERA」

快適な座り心地の「ELUNEA」

背骨の自然なS字カーブを支える背面設計

上半身をしっかり支えるハイバック

リラックスできるロッキング機能付き

腕を預けて楽に座れるアームレスト

すっきり収まるロータリーアーム

キズ防止のPUキャスター

タンスのゲンは、長時間のデスクワークを快適にサポートするオフィスチェア「AXERA（アクセラ）」と「ELUNEA（エルネア）」の2モデルを発売した。AXERAとELUNEAは、それぞれ異なる座り心地や使い勝手を備えた二つのオフィスチェア。AXERAは、背面と座面に伸縮性・弾力性に優れたエラストマーメッシュを採用している。身体を包み込むようなフィット感で、長時間座ることの多いデスクワークでもゆったりと快適に過ごせる。また、PUレザーを使用したアームレストは肌当たりがやさしく、腕を預けてリラックスしやすい仕様となっている。ELUNEAは、背もたれに通気性に優れたメッシュ、座面にクッション性のあるウレタンを採用している。ムレを軽減しながら快適な座り心地を実現するとともに、跳ね上げ式のロータリーアームによって、使わないときはデスク下へすっきり収納できる。両モデルともに、上半身をしっかり支えるハイバック設計を採用。肩から背中まで広く支えることで身体を預けやすく、長時間のデスクワークでもゆったりと快適な座り心地をサポートする。また、背もたれには人間工学に基づいたS字構造を取り入れている。立った状態の人間の背骨は緩やかなS字を描いており、このカーブを保つことが、身体への負担が少ない理想的な着座姿勢といわれている。新製品は背骨の自然なカーブに沿うよう設計することで、身体にフィットしやすく、自然な姿勢を保ちやすい構造となっている。作業の合間にリラックスできるロッキング機能と、腕を預けてゆったり座れるアームレストを備えている。レバーを操作することでロッキング機能が利用でき、背もたれに身体を預けて心地よい揺れとともにリラックスできる。長時間の作業の合間に一息つきたいときなど、リラックスしたいシーンで活用できる。また、アームレストに腕を預けることで、作業の合間にゆったりと身体を休められる。さらに、毎日のデスクワークをより快適にする機能やデザインにもこだわっている。AXERAが取り外し可能なアームレスト、ELUNEAが跳ね上げ式のロータリーアームを採用。どちらも使用シーンやデスク環境に合わせて、すっきりと快適に使用できる。両モデルともキャスターにはPU素材を採用している。床を傷つけにくく、チェアをスムーズに移動できるため、安心して使用することができる。座面や背もたれ、フレーム、脚部までカラーを統一している。自宅のワークスペースにも取り入れやすく、スタイリッシュな空間を演出する。