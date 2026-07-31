ハーマン JBLのスピーカーなど「令和8年熊本地震」で故障の製品を無償修理へ

JBLなど4ブランドのスピーカー、アンプなどが対象に

ハーマンインターナショナル

ハーマンインターナショナルは7月29日、同社で展開する一部製品について、28日に発生した「令和8年 熊本地震」により故障した製品の修理対応を無償で行うと発表した。対象製品は以下の4ブランドの製品となる。・JBL：プレミアムモデルスピーカー、スタンダードモデルスピーカー、スタジオモニタースピーカー・Mark Levinson：プリアンプ、パワーアンプ、インテグレーテッドアンプ、プレーヤー・ARCAM：インテグレーテッドアンプ、ストリーミングアンプ、ストリーマー、プレーヤー・REVEL：HiFiスピーカー今回の震災により生じた製品の故障について、機能回復のために必要な修理に限定し、保証期間に関わらず可能な限り無料で対応するという。なお、実際に修理対応するサービスセンターまでの送料はユーザー負担となる。スピーカーのキャビネットやグリル、アンプのシャーシーやボンネットなど、外装部品の破損や傷も対象外だ。修理の問い合わせは、ハーマンインターナショナル お客様お問い合わせ窓口（0570-550-465）で受け付ける。受付時間は土日・祝日・年末年始を除く、平日9時30分～17時30分。Webサイトからも問い合わせが可能だ。