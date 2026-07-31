2026.7.31 08:00

生活

ハーマン JBLのスピーカーなど「令和8年熊本地震」で故障の製品を無償修理へ

JBL スピーカー

SHARE ON

　ハーマンインターナショナルは7月29日、同社で展開する一部製品について、28日に発生した「令和8年 熊本地震」により故障した製品の修理対応を無償で行うと発表した。

JBLなど4ブランドのスピーカー、アンプなどが対象に

ハーマンインターナショナル

　対象製品は以下の4ブランドの製品となる。

・JBL：プレミアムモデルスピーカー、スタンダードモデルスピーカー、スタジオモニタースピーカー
・Mark Levinson：プリアンプ、パワーアンプ、インテグレーテッドアンプ、プレーヤー
・ARCAM：インテグレーテッドアンプ、ストリーミングアンプ、ストリーマー、プレーヤー
・REVEL：HiFiスピーカー

　今回の震災により生じた製品の故障について、機能回復のために必要な修理に限定し、保証期間に関わらず可能な限り無料で対応するという。なお、実際に修理対応するサービスセンターまでの送料はユーザー負担となる。スピーカーのキャビネットやグリル、アンプのシャーシーやボンネットなど、外装部品の破損や傷も対象外だ。

　修理の問い合わせは、ハーマンインターナショナル お客様お問い合わせ窓口（0570-550-465）で受け付ける。受付時間は土日・祝日・年末年始を除く、平日9時30分～17時30分。Webサイトからも問い合わせが可能だ。
写真ギャラリー
JBL スピーカー

SHARE ON

注目の記事

ドスパラ、令和8年熊本地震で被害を受けたPCの修理支援 Philipsの新作イヤホンが安い！ ハイレゾ対応で1980円 ワイヤレスで2980円 カラバリ豊富なモデルも 手持ちの画像や動画を表示 缶バッジ感覚で使えるデジタルバッジが推し活に使えそう！ ワイヤレススピーカー最新市場をアナリストが解説 一番売れた製品は？トレンドはスマホで気軽に使えるポータブルタイプ 高ければ良いとは限らない！　2980円の格安ワイヤレスイヤホンが条件付きで「ちょうどいい」

外部リンク

ハーマンインターナショナル お客様お問い合わせ窓口＝https://support.jbl.com/jp/ja/customer-service/contact.html
前の記事

RECOMMEND おすすめの記事

くらしを彩る

エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ

売れてるもの

骨伝導イヤホン 調べたら6月の販売数No.1は意外なメーカーの製品だった！【BCNランキング】

家電とIT

スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場

PR

EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！　特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう

くらしを彩る

家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較

売れてるもの

値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
CLOSE
売れてるもの
売れてるもの TOP 売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
家電とIT TOP 生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
くらしを彩る TOP 暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
特集 TOP カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
話題 TOP 生活 ローカル
お役立ち
お役立ち TOP ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア

CLOSE
売れてるもの
売れ筋速報 売れてる分析
家電とIT
生活 おでかけ スマホ・PC
くらしを彩る
暮らしにプラス かしこく暮らす 豆知識
特集
カラリと快適生活 完全ワイヤレスイヤホン最前線 おうちエンタメ、極上計画 どうなるモバブ わたしの「ひんやり」最適解。
話題
生活 ローカル
お役立ち
ファイナンス VOD ゲーミング 格安SIM
BCN AWARD
2026 2025

注目のキーワード

完全ワイヤレスイヤホン ヘッドホン・イヤホン モバイルバッテリー

ITと家電の「売れてるもの」でくらしを彩るメディア