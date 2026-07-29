ドスパラ、令和8年熊本地震で被害を受けたPCの修理支援

修理支援に関する告知

修理診断料などが無料 9月30日まで

PC専門店「ドスパラ」を運営するサードウェーブは、7月28日に発生した「令和8年熊本地震」の被災者を対象に、同社製PCの修理支援を行う。受付期間は7月29日から9月30日まで。二つの条件を満たす場合に、修理サービスの一部料金を無料とする。条件は、「令和8年熊本地震に係る災害救助法」の適用地域に居住する個人で、修理対象製品が過去に購入した同社製のPC（GALLERIA／raytrek／Diginnos／THIRDWAVE）であること。適用地域は内閣府のウェブサイトで確認できる。受付期間中に申し込むと、修理メニューのうち、修理診断料（診断後にキャンセル可）、技術料、往復送料を無料とする。修理部材費は有料。ただし、破損が著しいものや部品が欠損しているものは、修理できない場合がある。また、データ復旧に関しては、検証作業費用は無料となるが、復旧作業工賃・部材の費用は請求が発生する。今回の修理支援の実施店舗（持ち込み対象店舗）は、ドスパラ熊本浜線店、ドスパラ宮崎恒久店、デジタルドック大分光吉インター店（ドスパラ大分光吉インター店内）、デジタルドック佐賀南部バイパス店（ドスパラ佐賀南部バイパス店内）。