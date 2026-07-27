LEDテープライト「ラインテープロング」に新色3色とパステルカラー4色を追加！

「LEDラインテープロング」にビビッドカラー×3色、

パステルカラー×4色が追加

LEDテープライト最多の点灯カラーラインアップ

黄色、アンバー、ピンクの追加で、

ビビッドカラーは全6色に

「LEDラインテープロング」で柔らかくて淡い光の

パステルカラーも選べるように

「LEDラインテープロング」の

点灯カラーは全16色に拡大

ジェイダブルシステムは7月9日に、片側電源で10mまで点灯できる「LEDラインテープロング」に、新たな点灯色の新ラインアップとして、ビビッドカラー×3色（黄色、アンバー、ピンク）、およびパステルカラー×4色（パステル緑、パステル青、パステル紫、パステル桜）を追加した。いずれも、サイズは幅10mm×長さ10mで、価格は2万6620円。「LEDラインテープロング」は、独自に開発した電圧降下の影響を受けにくい特殊構造を採用することによって、片側からの電源供給だけで最長10mまで点灯が可能となっている。今回、新たなビビッドカラーとして、黄色、アンバー、ピンクの3色が追加されたことで、ビビッドカラーのバリエーションは全6色となった。とりわけ、今回の追加カラーのうちアンバーとピンクは、他の製品では取り扱いのない、独自のカラーとなっている。パステルカラーは、ジェイダブルシステムとしては初の取り扱いとなり、柔らかな色の光によって穏やかな雰囲気やファンシーな空間を演出してくれる。パステルカラーでも、「LEDラインテープロング」の特徴である高輝度なドットレス点灯は変わらないため、淡い色の光でも十分な明るさが保たれる。なお、今回のビビッドカラー×3色、パステルカラー×4色の追加にともない、「LEDラインテープロング」のラインアップは全16色となった。