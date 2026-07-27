2026.7.27 14:00生活
LEDテープライト「ラインテープロング」に新色3色とパステルカラー4色を追加！
ジェイダブルシステムは7月9日に、片側電源で10mまで点灯できる「LEDラインテープロング」に、新たな点灯色の新ラインアップとして、ビビッドカラー×3色（黄色、アンバー、ピンク）、およびパステルカラー×4色（パステル緑、パステル青、パステル紫、パステル桜）を追加した。いずれも、サイズは幅10mm×長さ10mで、価格は2万6620円。
今回、新たなビビッドカラーとして、黄色、アンバー、ピンクの3色が追加されたことで、ビビッドカラーのバリエーションは全6色となった。とりわけ、今回の追加カラーのうちアンバーとピンクは、他の製品では取り扱いのない、独自のカラーとなっている。
パステルカラーは、ジェイダブルシステムとしては初の取り扱いとなり、柔らかな色の光によって穏やかな雰囲気やファンシーな空間を演出してくれる。パステルカラーでも、「LEDラインテープロング」の特徴である高輝度なドットレス点灯は変わらないため、淡い色の光でも十分な明るさが保たれる。
なお、今回のビビッドカラー×3色、パステルカラー×4色の追加にともない、「LEDラインテープロング」のラインアップは全16色となった。
LEDテープライト最多の点灯カラーラインアップ「LEDラインテープロング」は、独自に開発した電圧降下の影響を受けにくい特殊構造を採用することによって、片側からの電源供給だけで最長10mまで点灯が可能となっている。
今回、新たなビビッドカラーとして、黄色、アンバー、ピンクの3色が追加されたことで、ビビッドカラーのバリエーションは全6色となった。とりわけ、今回の追加カラーのうちアンバーとピンクは、他の製品では取り扱いのない、独自のカラーとなっている。
パステルカラーは、ジェイダブルシステムとしては初の取り扱いとなり、柔らかな色の光によって穏やかな雰囲気やファンシーな空間を演出してくれる。パステルカラーでも、「LEDラインテープロング」の特徴である高輝度なドットレス点灯は変わらないため、淡い色の光でも十分な明るさが保たれる。
なお、今回のビビッドカラー×3色、パステルカラー×4色の追加にともない、「LEDラインテープロング」のラインアップは全16色となった。
注目の記事
最大10％還元 千葉県キャッシュレス決済キャンペーン 8月7日から 完全防水で水中やサウナでも点灯する「LEDラインテープロング」 片側電源で最長10mの点灯とカラー操作が可能な「LEDテープ」 片側電源のみで最長10m点灯可能な「LEDネオンライトロング」 超高輝度シート型照明・LEDシートライトにRGBと2色タイプ
外部リンク
ジェイダブルシステム＝https://led.jw-shop.com/ 「LEDラインテープロング」＝https://led.jw-shop.com/pled170-linetape_long/page010/
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