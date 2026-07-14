超高輝度シート型照明・LEDシートライトにRGBと2色タイプ

「LEDシートライトRGB」と「LEDシートライト2色」が登場

コントローラー操作で色を切り替えられる超高輝度点灯

「LEDシートライトRGB」は点灯カラーを、

「LEDシートライト2色」は白色と電球色を切り替え可能

端子台に挿すだけで簡単に施工が完了

複数のシートライトを連結して点灯可能

強力な粘着力の両面テープで簡単に貼り付けられる

ジェイダブルシステムは7月3日に、長方形のシート型照明であるLEDシートライトの新製品として、「LEDシートライトRGB」と「LEDシートライト2色」を、公式オンラインショップにて発売した。どちらも価格は1万4080円。「LEDシートライトRGB」「LEDシートライト2色」ともに、縦240×横480mmのフレキシブル基板に多数の超高輝度LEDチップを等間隔で配置したLEDシートライト。「LEDシートライトRGB」は、コントローラー操作によって点灯カラーの切り替えが可能で、「LEDシートライト2色」は白色と電球色を切り替えられる。本体の端には直接配線用の端子台を搭載しており、RGBと2色それぞれに対応した専用の端子台となっている。極性は共通なため、どこに配線しても電力を供給できる。また、半田やコネクタは必要なく、各線を用意してそのまま挿し込むだけで簡単に施工が完了する。専用端子台によって、電力供給だけでなくシート同士の連結も容易で、カットしても問題なく点灯可能なので、設置場所に合わせてサイズを調整しやすい。なお、連結したシートはコントローラーで同時に制御できるため、別売のアンプを駆使すれば制御枚数のさらなる拡張も可能になる。裏面は、全面が強力な粘着力を備えた両面テープになっており、剥離紙を剥がして貼るだけですぐに取り付けられる。粘着力は強力なので、一度取り付けたら剥がれてしまうことはほぼなく、端子台の取り付け位置は端からやや下がった位置にあるため、貼り付け後でも安全に配線作業ができる。