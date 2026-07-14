2026.7.14 14:00生活
超高輝度シート型照明・LEDシートライトにRGBと2色タイプ
ジェイダブルシステムは7月3日に、長方形のシート型照明であるLEDシートライトの新製品として、「LEDシートライトRGB」と「LEDシートライト2色」を、公式オンラインショップにて発売した。どちらも価格は1万4080円。
「LEDシートライトRGB」は、コントローラー操作によって点灯カラーの切り替えが可能で、「LEDシートライト2色」は白色と電球色を切り替えられる。
本体の端には直接配線用の端子台を搭載しており、RGBと2色それぞれに対応した専用の端子台となっている。極性は共通なため、どこに配線しても電力を供給できる。また、半田やコネクタは必要なく、各線を用意してそのまま挿し込むだけで簡単に施工が完了する。
専用端子台によって、電力供給だけでなくシート同士の連結も容易で、カットしても問題なく点灯可能なので、設置場所に合わせてサイズを調整しやすい。なお、連結したシートはコントローラーで同時に制御できるため、別売のアンプを駆使すれば制御枚数のさらなる拡張も可能になる。
裏面は、全面が強力な粘着力を備えた両面テープになっており、剥離紙を剥がして貼るだけですぐに取り付けられる。粘着力は強力なので、一度取り付けたら剥がれてしまうことはほぼなく、端子台の取り付け位置は端からやや下がった位置にあるため、貼り付け後でも安全に配線作業ができる。
コントローラー操作で色を切り替えられる超高輝度点灯「LEDシートライトRGB」「LEDシートライト2色」ともに、縦240×横480mmのフレキシブル基板に多数の超高輝度LEDチップを等間隔で配置したLEDシートライト。
「LEDシートライトRGB」は、コントローラー操作によって点灯カラーの切り替えが可能で、「LEDシートライト2色」は白色と電球色を切り替えられる。
本体の端には直接配線用の端子台を搭載しており、RGBと2色それぞれに対応した専用の端子台となっている。極性は共通なため、どこに配線しても電力を供給できる。また、半田やコネクタは必要なく、各線を用意してそのまま挿し込むだけで簡単に施工が完了する。
専用端子台によって、電力供給だけでなくシート同士の連結も容易で、カットしても問題なく点灯可能なので、設置場所に合わせてサイズを調整しやすい。なお、連結したシートはコントローラーで同時に制御できるため、別売のアンプを駆使すれば制御枚数のさらなる拡張も可能になる。
裏面は、全面が強力な粘着力を備えた両面テープになっており、剥離紙を剥がして貼るだけですぐに取り付けられる。粘着力は強力なので、一度取り付けたら剥がれてしまうことはほぼなく、端子台の取り付け位置は端からやや下がった位置にあるため、貼り付け後でも安全に配線作業ができる。
注目の記事
カレンダーアプリが進化 「シン・ジョルテ」の提供を開始 より明るいLEDシートライト、基板1枚に超高輝度LEDを300個実装 片側電源のみで最長10m点灯可能な「LEDネオンライトロング」 完全防水で水中やサウナでも点灯する「LEDラインテープロング」 片側電源で最長10mの点灯とカラー操作が可能な「LEDテープ」
外部リンク
ジェイダブルシステム＝https://led.jw-shop.com/ 「LEDシートライトRGB」＝https://led.jw-shop.com/pled006-sheetlight/page020/ 「LEDシートライト2色」＝https://led.jw-shop.com/pled006-sheetlight/page030/
RECOMMEND おすすめの記事
くらしを彩る
エアコンの電気代が高すぎる！今日からできる冷房・暖房の節電術。電気代高騰に負けない賢い使い方のコツ
売れてるもの
リビングに置きたい大型テレビ 何が売れてる？ 5月の販売台数トップ3をチェック【BCNランキング】
家電とIT
スマホを置いたら自動で冷却 イヤホンも充電できる冷却クーラー サンワサプライから登場
くらしを彩る
EcoFlowのポータブル電源＋ポータブルエアコンでアウトドアの楽しさ爆上がり！ 特別クーポンでEcoFlow製品をお得に購入しよう
くらしを彩る
家電の電気代を一覧でチェック 冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどのコストを徹底比較
売れてるもの
値下げ効果でソニー「WF-1000XM6」が浮上、26年6月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10