32ビットDSPとAI音声処理でプロレベルの配信環境を実現、Razerの新USBマイク「Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP」

Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP

音質も見た目も妥協したくない配信者にぴったり

32ビットDSPでプロレベルのサウンドを実現

AIによるスマート音声処理が可能

配信やゲームと連動する「Razer Chroma RGB」

簡単接続で、すぐに使えるプラグ＆プレイ設計

Razerは、RGBライティング対応の新型USBマイク「Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSP」を発表した。32ビットDSP（デジタルシグナルプロセッサー）による高度な音声処理機能とAIノイズリダクションを搭載し、複雑なオーディオ機材がなくても高音質な配信やストリーミングを実現できる。Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSPは、24／32ビットのビット深度と48／96kHzのサンプリングレートに対応。マイク本体に搭載されたDSPがリアルタイムで音声を処理し、大きな声や急な音量変化にも対応する。これによって音割れやクリッピングを抑え、安定した高品質サウンドを実現する。オーディオインターフェースを用意したり、複雑な調整を行ったりしなくても、接続するだけで配信品質の音声が実現できる。AIノイズリダクション機能を搭載していることに加え、自動EQ、コンプレッション、リミッター機能も備えており、PCファンの動作音や室内の反響音などを自動で抑制。ゲーム実況やライブ配信はもちろん、オンライン会議やポッドキャスト収録などでもクリアな音声を届けられる。マイクには16mmのスーパーカーディオイド・コンデンサーカプセルを採用。正面の音声を重点的に拾いながら、機械式キーボードの打鍵音やマウスクリック音などの周辺ノイズを低減する。防音設備が整っていない一般的な部屋でも、クリエーターの声をしっかり収音できるとしている。Razerならではの「Razer Chroma RGB」にも対応。視聴者からのリアクションやチャットのエモート、ゲーム内イベントなどに連動してライティングが変化し、配信画面を華やかに演出できる。また、マイク上部にはタップ式ミュートセンサーを搭載。ミュート操作だけでなく、ライティング効果の切り替えや各種設定変更などのカスタマイズ操作も行うことができる。USB-C to USB-Aによる接続に対応し、ドライバーのインストールは不要で、DiscordやOBS Studioなど、主要な配信ソフトに対応する。専用ソフト「Razer Synapse」を利用することで、サンプルレートやオーディオミキシングなどの細かな設定も行うことができる。Razer Seiren V3 Chroma 32-Bit DSPは、32ビットDSPによる高音質録音、AI音声処理、RGBライティングを兼ね備えている。専門知識がなくても簡単に導入できるため、これから配信を始めたい人からワンランク上の環境を目指すクリエーターまで、幅広い層から注目を集めそうだ。