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楽天スーパーSALEで家電が最大50％オフ！ 水出しコーヒーやサーキュレーターなど60アイテム

新製品

2026/06/03 18:30

　EPEIOS JAPANは、楽天市場において6月4日20時～11日1時59分の期間に開催される「楽天スーパーSALE」において、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」の水出しコーヒーマシンやサーキュレーターといった人気アイテムをはじめとする計60アイテムを、最大50％オフの特別価格で販売する。なお、楽天モバイル会員に対しては、先行して6月3日20時にセールが開始される。

「楽天スーパーSALE」で「EPEIOS」の
計60アイテムが最大50％オフに

暑い季節に最適な商品が特別価格

　セール対象商品のうち、ドリップケトル「Drip Kettle LITE」と電動歯ブラシ「OKare! Pulse ET002」は、「楽天スーパーSALE」ライブ限定クーポンを併用することで、さらにおトクに購入できる（クーポン利用可能期間あり）。
 
Drip Kettle LITE

　「Drip Kettle LITE」は、参考価格8980円のところ、セール価格は15％オフの7633円。ライブ限定クーポン併用で、さらに10％オフの6870円となる。
 
OKare! Pulse ET002

　「OKare! Pulse ET002」は、参考価格8800円のところ、セール価格は1000円オフの7800円。ライブ限定クーポン併用で、さらに600円オフの7200円となる。

　その他のおもなセール対象商品は以下の通り。
 
コールドブリューメーカー 350ml ブラック
（参考価格9980円のところ、
セール価格は50％オフの4980円）
 
コンパクト炊飯器「HUG」
（参考価格9900円のところ、
セール価格は20％オフの7880円）
 
ガラスボウルエアフライヤー「AO248」
（参考価格1万9860円のところ、
セール価格は20％オフの1万5880円）
 
電動歯ブラシ「OKare! ET003」
（参考価格5980円のところ、
セール価格は最大2000円オフの3980円で、
販売ページ内のクーポンを併用すればさらに5％オフとなる）
 
3D首振りサーキュレーター
（参考価格1万3980円のところ、
販売ページ内のクーポン利用で
2000円オフの1万1980円となる）
 
卓上サーキュレーター「COCO」
（参考価格6880円のところ、
販売ページ内のクーポン利用で
2000円オフの4880円）

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