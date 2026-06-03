楽天スーパーSALEで家電が最大50％オフ！ 水出しコーヒーやサーキュレーターなど60アイテム

EPEIOS JAPANは、楽天市場において6月4日20時～11日1時59分の期間に開催される「楽天スーパーSALE」において、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」の水出しコーヒーマシンやサーキュレーターといった人気アイテムをはじめとする計60アイテムを、最大50％オフの特別価格で販売する。なお、楽天モバイル会員に対しては、先行して6月3日20時にセールが開始される。
「Drip Kettle LITE」は、参考価格8980円のところ、セール価格は15％オフの7633円。ライブ限定クーポン併用で、さらに10％オフの6870円となる。
「OKare! Pulse ET002」は、参考価格8800円のところ、セール価格は1000円オフの7800円。ライブ限定クーポン併用で、さらに600円オフの7200円となる。
その他のおもなセール対象商品は以下の通り。
暑い季節に最適な商品が特別価格セール対象商品のうち、ドリップケトル「Drip Kettle LITE」と電動歯ブラシ「OKare! Pulse ET002」は、「楽天スーパーSALE」ライブ限定クーポンを併用することで、さらにおトクに購入できる（クーポン利用可能期間あり）。
「Drip Kettle LITE」は、参考価格8980円のところ、セール価格は15％オフの7633円。ライブ限定クーポン併用で、さらに10％オフの6870円となる。
「OKare! Pulse ET002」は、参考価格8800円のところ、セール価格は1000円オフの7800円。ライブ限定クーポン併用で、さらに600円オフの7200円となる。
その他のおもなセール対象商品は以下の通り。