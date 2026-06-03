楽天スーパーSALEで家電が最大50％オフ！ 水出しコーヒーやサーキュレーターなど60アイテム

「楽天スーパーSALE」で「EPEIOS」の

計60アイテムが最大50％オフに

暑い季節に最適な商品が特別価格

Drip Kettle LITE

OKare! Pulse ET002

コールドブリューメーカー 350ml ブラック

（参考価格9980円のところ、

セール価格は50％オフの4980円）

コンパクト炊飯器「HUG」

（参考価格9900円のところ、

セール価格は20％オフの7880円）

ガラスボウルエアフライヤー「AO248」

（参考価格1万9860円のところ、

セール価格は20％オフの1万5880円）

電動歯ブラシ「OKare! ET003」

（参考価格5980円のところ、

セール価格は最大2000円オフの3980円で、

販売ページ内のクーポンを併用すればさらに5％オフとなる）

3D首振りサーキュレーター

（参考価格1万3980円のところ、

販売ページ内のクーポン利用で

2000円オフの1万1980円となる）

卓上サーキュレーター「COCO」

（参考価格6880円のところ、

販売ページ内のクーポン利用で

2000円オフの4880円）

EPEIOS JAPANは、楽天市場において6月4日20時～11日1時59分の期間に開催される「楽天スーパーSALE」において、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」の水出しコーヒーマシンやサーキュレーターといった人気アイテムをはじめとする計60アイテムを、最大50％オフの特別価格で販売する。なお、楽天モバイル会員に対しては、先行して6月3日20時にセールが開始される。セール対象商品のうち、ドリップケトル「Drip Kettle LITE」と電動歯ブラシ「OKare! Pulse ET002」は、「楽天スーパーSALE」ライブ限定クーポンを併用することで、さらにおトクに購入できる（クーポン利用可能期間あり）。「Drip Kettle LITE」は、参考価格8980円のところ、セール価格は15％オフの7633円。ライブ限定クーポン併用で、さらに10％オフの6870円となる。「OKare! Pulse ET002」は、参考価格8800円のところ、セール価格は1000円オフの7800円。ライブ限定クーポン併用で、さらに600円オフの7200円となる。その他のおもなセール対象商品は以下の通り。