リプトンのアイスティーがもっとおいしくなる！ 真空二重構造「のみごろステンレスタンブラー」

リプトンのみごろステンレスタンブラー

リプトン監修のおいしい淹れ方レシピ付き

全3色を展開

リプトン監修のレシピカードを同梱

ティーブランド「リプトン」と生活雑貨メーカーのドウシシャがコラボした製品が登場した。4月20日から順次発売となるのは、アイスティーをちょうどいい温度で楽しめる「リプトンのみごろステンレスタンブラー」。これからの季節にぴったりなアイテムだ。価格はオープンで、実勢価格は2178円。リプトンのみごろステンレスタンブラーは、真空二重構造のステンレス製であることが特徴。冷たい飲み物の温度を長時間キープできるため、氷が溶けて味が薄まる心配が少なく、最後のひと口までアイスティー本来の風味が楽しめる。容量は350mlと、自宅やオフィスはもちろん、リラックスタイムやデスクワークの“お供”にも使いやすいサイズ感だ。デザインにもリプトンの世界観がしっかりと反映されている。カラーは、「リプトン イエローラベル」「リプトン さくらティー」「リプトン グリーンティー」の3色。いずれもリプトンを象徴するカラフルで明るい色合いだ。本体正面にはリプトンのロゴがあしらわれ、日常使いしながらブランドの気分を楽しめる仕様となっている。リプトン監修のレシピカードが同梱されているのもポイント。アイスティーとアイスグリーンティーそれぞれに適した蒸らし時間や作り方が分かりやすく紹介されており、誰でも手軽に香り高い一杯を再現できる。これからの季節、気温の上昇とともに冷たい飲み物が欠かせなくなる。毎日のアイスティータイムを格上げしてくれる「リプトンのみごろステンレスタンブラー」は、自分用にはもちろん、紅茶好きへのプチギフトとしても活躍しそうだ。