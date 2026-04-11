総額100万円分が当たる！ 「とろ雪かき氷器」の10周年記念キャンペーン

「とろ雪かき氷器」発売10周年を記念した、総額100万円分の「えらべるPay」など

が当たるキャンペーンが開催中

おうちかき氷がもっと楽しく

「金のとろ雪かき氷器」（左）と「銀のとろ雪かき氷器」

ドウシシャは4月7日～7月31日23時59分の期間、発売10周年を迎えた家庭用かき氷器「とろ雪かき氷器」の節目を記念して、総額100万円分の「えらべるPay」や非売品カラーのかき氷器が当たる、「とろ雪かき氷器10周年記念キャンペーン」を開催している。「とろ雪かき氷器」は2016年から販売された、ジュースなどを凍らせた味付け氷を削って、とろっとした食感のかき氷（台湾風かき氷）を楽しめる家庭用かき氷器。「とろ雪かき氷器10周年記念キャンペーン」は、「とろ雪かき氷器」発売10周年を記念して、ドウシシャのかき氷器を購入したユーザーへの感謝の気持ちを込めて開催されている。応募にあたっては、キャンペーン期間中に商品の箱に「販売元 ドウシシャ」または商品にシールなどで「ドウシシャ」と記載されているかき氷器を1台以上購入するとともに、購入日、購入商品、購入金額、購入店舗名がわかる購入証明書類（レシートなど）の画像を添付する必要がある。なお、購入証明書類の画像1枚あたり、1口の応募となり、期間中は何口でも応募できる。応募者の中から抽選で100名に、ギフティが提供するデジタルギフトであり、さまざまなスマートフォン決済サービスポイントの中から贈られた「ギフトポイント」内で、好きな商品との交換が可能な「えらべるPay」1万円相当が景品として当たる。さらに、「えらべるPay」当選者の中から抽選で、「電動ふわふわとろ雪かき氷器」の10周年キャンペーン限定カラーとなる、「金のとろ雪かき氷器」と「銀のとろ雪かき氷器」（どちらも非売品）が、合計10名に贈られる。