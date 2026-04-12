必要なサイズだけ選べる！ 取っ手が取れるフライパン「evercook fit」にブラック単品

取っ手が取れるフライパン「evercook fit」の単品販売が開始

セット不要の声に応えて

取っ手が取り外せるのでオーブン調理でも使いやすい

取っ手を外してお皿のように食卓に出すことも

取っ手を外してフタをすれば、冷蔵庫への一時的な保存にも活躍

evercook fit IH対応 玉子焼きフライパン13×19cm ブラック

evercook fit IH対応 フライパン22cm ブラック

evercook fit IH対応 フライパン26cm ブラック

evercook fit IH対応 フライパン26cm深型 ブラック

evercook fit IH対応 フライパン28cm ブラック

evercook fit IH対応 ポット18cm ブラック

ドウシシャは4月中旬に、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の単品販売を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで開始する。「evercook fit」は、2025年11月に発売された取っ手が取れるフライパンで、新生活やギフトに適したセット品として販売されてきた。今回の単品販売は、ユーザーからの意見をもとに、家庭の環境に合わせてさらに選びやすいよう、また長期間にわたって使用してきたユーザーの買い替え需要に対応できるよう開始される。今回、単品販売される「evercook fit」は、オール熱源対応でスタイリッシュなブラックカラーモデル。取っ手が取り外せるためコンパクトに収納が可能で、オーブン調理に使えるほか、食洗機で洗えるなど多様なニーズに対応する。取っ手を外せばお皿のようにも使えるので、作りたての料理をそのまま食卓に出せる。マットなブラックカラーのためどんな料理とも相性がよく、内面のシャンパンゴールドが食卓を明るく演出してくれる。そのほか、取っ手を取り外した状態でフタをして、冷蔵庫に保存する、といった使い方もできる。容器を移し替える手間がかからず、洗い物が増えないほか、おかずを鍋ごと保存しておけば、翌日に簡単に温め直せる（一昼夜または1日以上の保存の場合は、別容器への移し替えが必要）。なお、「evercook」シリーズ共通のはがれにくいフッ素樹脂コーティングが施されており、内面フッ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いている。ラインアップは、「evercook fit IH対応 玉子焼きフライパン13×19cm ブラック」（4180円）、「evercook fit IH対応 フライパン22cm ブラック」（4290円）、「evercook fit IH対応 フライパン26cm ブラック」（4730円）、「evercook fit IH対応 フライパン26cm深型 ブラック」（5280円）、「evercook fit IH対応 フライパン28cm ブラック」（5280円）、「evercook fit IH対応 ポット18cm ブラック」（4400円）の計6種類を用意する。