料理初心者でも使いやすい！ ツルすべフライパン「evercook fit」に人気カラー

「evercook fit」の「スモーキーブルー」セットに

「evercook fit IH対応 フライパン3点セット」が登場

取っ手が取れるから、くらしにフィット

「evercook fit」の使用イメージ

evercook fit IH対応3点セット スモーキーブルー

evercook fit IH対応 玉子焼きフライパン

13×19cm スモーキーブルー

evercook fit IH対応 フライパン

26cm スモーキーブルー

evercook fit IH対応 フライパン

28cm スモーキーブルー

ドウシシャは4月中旬に、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、取っ手が取れるフライパンシリーズ「evercook fit（エバークック フィット）」の公式限定カラー「スモーキーブルー」セットの新ラインアップとして、はじめての1人暮らしに最適な「evercook fit IH対応 フライパン3点セット」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。「evercook fit」は、取っ手が取れてコンロを選ばないオール熱源対応のフライパン。取っ手を取り外せるため、フライパンやポットを重ねて収納可能で、キッチン収納庫へコンパクトにスッキリと収められる。また、取っ手を取り外せばオーブンに入れやすく、お皿のようにそのまま食卓へ出すこともできる。さらに、取っ手を取り外してフタをすれば、おかずなどをそのまま冷蔵庫で保存することも可能（1日以上の長期間保存は非推奨）で、翌日の温め直しもしやすい。また、お皿のように丸洗いできるほか、食器洗浄機や食器乾燥機にも対応している。なお「evercook」の特長である、はがれにくくこびりつきにくいふっ素樹脂コーティングには、500日間の保証が付帯する。今回、「スモーキーブルー」セットのラインアップに加わった「evercook fit IH対応 フライパン3点セット」は、はじめての1人暮らしに適したポット18cm、フライパン20cm、専用ハンドルの3点セットで、価格は5500円。あわせて、「evercook fit」で特に人気の高い3サイズの、「スモーキーブルー」モデルの単品販売も開始される。単品販売されるのは、「evercook fit IH対応 玉子焼きフライパン 13×19cm スモーキーブルー」（3850円）、「evercook fit IH対応 フライパン26cm スモーキーブルー」（4400円）、「evercook fit IH対応 フライパン28cm スモーキーブルー」（4950円）の3モデル。