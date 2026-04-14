クレヨン形がかわいい！ サンディスクとクレヨラがコラボしたUSB-Cフラッシュドライブ

SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ

クレヨンそのもののデザインで持つだけで楽しい

左から「マンゴータンゴ」「セルリアンブルー」「エレクトリックライム」

パッケージ

子どもが直感的に使える

サンディスクは、画材ブランド「クレヨラ（Crayola）」とコラボレーションした「SANDISK Crayola USB-C フラッシュドライブ」を4月14日から発売している。カラフルなクレヨン形のかわいいデザインと最大256GBの容量を兼ね備え、宿題や創作物、写真データの保存を楽しく、分かりやすくサポートする。価格は、サンディスクの公式サイトで4620円。同製品は、クレヨンをモチーフにした遊び心あふれるデザインが最大の特徴。クレヨラの定番クレヨンを思わせるフォルムに、「マンゴータンゴ」「セルリアンブルー」「エレクトリックライム」の鮮やかな3色が用意されている。パッケージもクレヨン箱を再現しており、文房具感覚で使えるUSBメモリーとして、子どもから大人まで幅広い層に訴求する。見た目はコンパクトながら、最大256GBの大容量を実現。学校の宿題データやアート作品、家族写真、動画ファイルまで幅広く保存できる。子どもが直感的に使える分かりやすいストレージとして設計されている。USB-C端子に対応しているため、USB-C搭載のタブレット端末やノートPC、スマートフォンなどに接続が可能。デバイス間でのファイル移動や共有もスムーズに行うことができる。さらに専用アプリ「SanDisk Memory Zone」を使えば、ファイルのバックアップや整理、転送も簡単。保護者や教員にとっても管理しやすい点が魅力だ。また、創造力や自己表現を育む「Crayola Create ＆ Play」アプリの3カ月サブスクリプション特典が付属している。サンディスクとクレヨラがコラボしたUSB-Cフラッシュドライブは、子どもの勉強や創作を前向きにするきっかけになりそうだ。