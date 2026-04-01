プロ選手と共同開発 ZENAIMのレバーレスアケコンは温度も検知 いつでもどこでも最高のパフォーマンスを発揮

薄型・軽量・超短ストローク 速度と精度で勝利を引き寄せる

ZENAIMからレバーレスアケコンが登場

ただ薄い・軽いだけじゃない「INPUT ARCHITECTURE」

左からももち選手、ひかる選手、チョコブランカ選手

超短ストロークのスイッチ

便利なトーナメントロックモードも搭載

東海理化は4月15日、同社の展開するゲーミングギアブランド「ZENAIM」から、レバーレスアーケードコントローラー「ZENAIM ARCADE CONTROLLER LEVERLESS」を発売する。価格は3万4980円。新製品は、トッププレイヤーとの共同開発によって実現した0.75mmの超短ストローク設計と、磁気検知技術で0.1～0.65mmを0.05mm単位で調整可能な入力ポイント設定を採用したアーケードコントローラー。本体は、軽量化・薄型設計・掌の接地設計を追求した「INPUT ARCHITECTURE」も大きな特徴で、内部制御と構造設計により入力精度を引き上げている。サイズは幅362×奥行230×高さ39.25mmで、重さは1000g。接続方式はUSB Type-C。入力インターフェースはX Input。開発には、プロeスポーツチーム「ZETA DIVISION」のももち選手、ひかる選手、チョコブランカ選手らが協力。競技シーンでの実用性を徹底追求しているという。超短ストロークのスイッチは、物理的な入力速度を高めつつ、誤入力のリスクを最小化するZENAIM独自の理論値で、ラピッドトリガー機能「MOTION HACK」も搭載。キーストロークの調整値に合わせてアクチュエーションポイント・リセットポイントが自動で追従し、最適なON／OFF位置調整が可能となっている。さらに、移動キーの同時押し入力を処理し、矛盾する入力を自動的に最適化する「SOCD（Simultaneous Opposite Cardinal Directions）クリーナー機能」を搭載。高速入力と反復動作をスムーズに行える。また、磁気式のボタンモジュールには、温度変化による精度低下を抑えるため、モジュール内部の周辺温度を検知する機能を設けた。温度に応じてストローク量を判定し、環境に依存せずパフォーマンスを発揮できる。このほか、各ボタンモジュールごとに手動キャリブレーションできる「ユーザーキャリブレーション機能」や、試合中の誤動作を防ぐ「トーナメントロックモード」も使用可能だ。