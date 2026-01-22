キーボードの奥まで“ゴイゴイ”届く！ キーを外さず掃除できるロングブラシ「HAKETE」

HAKETE（はけて）／AR-HAKE

約60mmのロングブラシで奥の奥までかき出す

ブラシ長60mmで奥深く清掃

水洗い可能で繰り返し清潔に

PC周り全般に使える万能サイズ

軽量60gで取り回し抜群

エアリアは、自社ブランド「世田谷電器」でキーボード掃除の常識を覆す清掃ブラシ「HAKETE（はけて）／AR-HAKE」を1月28日に発売する。価格はオープンで、実勢価格は1000円前後。カラーは、ブラックとイエローブラックを用意している。メカニカルキーボードの深い隙間にも、キーキャップを外さずブラシが届くロングタイプの新発想アイテムだ。一般的なブラシでは届かない、キーボードの奥のホコリやごみ。特にゲーミングキーボードやメカニカルキーボードは、構造が深く掃除がしにくいのが悩みだ。HAKETEは約60mmのロングブラシを採用し、キーキャップを外さずに奥まで“ゴイゴイ”届く。キーボード清掃で地味に面倒なのが「キーキャップを外す作業」。HAKETEは分解不要なので、思い立った時にサッと掃除できる。分解いらずで、作業時間を大幅に短縮。そのため、日常的なクリーニング習慣がつきやすい。リモートワークや普段からPCに触れる時間が長いユーザーに刺さりそうだ。ブラシ部分にはナイロン素材を採用。使用後に水洗いできるため、常に清潔な状態を保てるのがうれしいポイントだ。キーボードだけでなく、ノートPCの通気口やデスク周りの隙間、マウスの溝などにも使用できる。PC周りの掃除がこの1本で完結するのは心強い。本体は約60gと非常に軽量。長時間使っても疲れにくく、PC周辺に1本置いておくと非常に便利だ。サイズは117×37×120mmで、机の引き出しにしまえる。ロングブラシで大胆にかき出す感触は、「思わずクセになる使い心地」。PCユーザーなら、間違いなく試したくなりそうだ。