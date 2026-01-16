大容量で防塵・防滴、衝撃に強い PGYTECHの「CreateMate」メモリーカードケース

組み合わせ自由なメモリーカードケース

落下衝撃も緩和 スロットもカスタマイズできる micro SDを最大16枚収納

PGYTECH CreateMate メモリーカードケース

カスタマイズ次第でさまざまな種類に対応する

丈夫なハウジングを採用し防塵防滴

PGYTECH CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース

こちらはカードリーダー機能付き

セキドは同社が日本総代理店を務める「PGYTECH」から、メモリーカードの持ち運びに便利な「PGYTECH CreateMate メモリーカードケース」を発売する。販売価格は3300円。新製品は、micro SD・SD・CFexpress Type A・CFexpress Type B・XQD・nano SIMのカードスロットに対応した、大容量のカードケース。スロットは用途に応じてカスタマイズできる仕様で、CFA最大6枚、micro SD最大16枚、SD最大6枚、CFB／XQD最大6枚、nano SIM最大1枚を収納できる。本体サイズは29×63×140mmで、重量は150g。-20～40度の温度環境で使用可能だ。さらに本体は、圧縮や曲げに強いアルミニウム合金ハウジングに、落下衝撃を緩和するシリコン外装の三重構造を採用。IP54の防塵・防滴性能も備え、安心してメモリーカード類を持ち運べる。このほか、ベルトループなどにかけて持ち運べるカラビナやメモリーカード／SIMカードの取り外しに便利な多機能イジェクトピンが付属する。なお、セキドではPGYTECHの「CreateMate 高速ミニカードリーダー内蔵ケース」も1月6日に取り扱いを開始。こちらはサイズがコンパクトで、SDカード2枚＋micro SDカード4枚を同時に収納可能。カードリーダー機能も付くので、スマホやタブレットとのデータのやり取りも容易だ。