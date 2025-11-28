朝が弱い人に！リズム史上最大の音量を実現した「電波デジタルめざまし時計」

電波デジタルめざまし時計

コンパクトだから出張先など絶対に寝坊できないときも活躍

リズムは、持ち運びに便利なコンパクトサイズの大音量電波デジタルめざまし時計「フィットウェーブバトル241」を12月上旬に発売する。新製品は、リズム史上最大の音量を実現した大音量電波デジタルめざまし時計「フィットウェーブバトル230」のデザインを踏襲した小型大音量電波デジタルめざまし時計。自宅での使用はもちろん、コンパクトで持ち運びやすく、出張先などで絶対に寝坊できないときにも活躍する。試行錯誤を重ねたホーン形状でブザー音を増幅させることによって、小さいサイズながらも大音量アラームを実現。見た目以上の大音量で目覚めをサポートする。2段階の音量調節が可能となっている。持ち運びに便利な小ぶりなサイズ。自宅での使用だけでなく、出張や旅行先などでも活用できる。デザインは、大音量電波目覚まし時計「フィットウェーブバトル230」の特徴である前面スピーカーを強調したスタイリングを踏襲。大音量を感じさせるダイナミックなフォルムとなっている。様々な部屋に合わせやすい、黒と白のシックな2配色を用意した。価格は3850円。