福岡空港国際線ターミナルに「Air BicCamera」がオープン！

3階搭乗待合室の物販ゾーンとなる新商業エリアに出店

Air BICと日本空港ビルデングは12月5日に、「Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店」を福岡国際空港（福岡県福岡市）国際線の保安検査場通過後エリアにオープンする。Air BicCamera 福岡空港国際線ターミナル店は、福岡空港国際線旅客ターミナルビル3階・搭乗待合室内（保安検査場通過後エリア内）の物販ゾーンである、新商業エリアへの出店となる。家電製品を中心に人気の商品を幅広く取り揃えるセレクトショップとして、国内外からの来店客の多様なニーズに応える利便性の高い店舗を目指す。おもな取り扱い商品は、シェーバーやドライヤーといったビューティー家電、デジタルカメラ、ステンレスボトル、完全ワイヤレスイヤホン、時計、ゲーム、トラベル用品などを予定している。