  • ホーム
  • トレンド
  • 楽天モバイル、契約数1000万回線突破を記念してキャンペーン開催

楽天モバイル、契約数1000万回線突破を記念してキャンペーン開催

販売戦略

2025/12/26 19:00

　楽天モバイルは、12月25日に契約数が1000万回線を突破したと発表した。これを記念して、「1,000万回線突破記念！年末年始 運試し」キャンペーンと「【1,000万回線記念】楽天モバイルショップでお見積もり＆エントリーで1,000万ポイント山分け！」キャンペーンを実施する。

2020年4月のサービス本格開始から5年8カ月で1000万回線に到達

2026年1月15日から限定デザインのお買いものパンダステッカーを配布

　SNSキャンペーン「年末年始 運試し」では、楽天モバイル公式Xアカウントをフォローのうえ、対象投稿をリポストして、くじに参加した人の中から抽選で楽天モバイルオリジナルだるま、純金製SIMカード（レプリカ）、楽天ポイント（期間限定ポイント）を合計320人にプレゼントする。キャンペーン期間は2026年1月9日13時59分まで。
 
キャンペーン告知

　一方、楽天モバイルショップ限定キャンペーンでは、12月26日開店から26年2月28日閉店までのキャンペーン期間中にショップで見積もりのうえ、エントリーした人を対象に1000万ポイントを山分けで進呈する。また、2026年1月15日から、各店舗で、1000万回線突破を記念した限定デザインの「お買いものパンダステッカー」を配布する。

　楽天モバイルは、「第4のキャリア」として20年4月8日にモバイル通信サービス開始した。現在の料金プランはRakuten最強プランと、データ通信専用のRakuten最強プラン（データタイプ）のみ。
ギャラリーページ

あわせて読みたい

スマホが熱い原因はなに？ 熱暴走の危険とその対策、注意点を解説

スマホが熱い原因はなに？ 熱暴走の危険とその対策、注意点を解説

　同じスマートフォンを長年使い続けている人の中には、このような不安を持ったことが多いのではないでしょうか。今回は、熱を抑えるための具...
ためると得する共通ポイント　dポイント・JRE POINTがともに10周年！

ためると得する共通ポイント　dポイント・JRE POINTがともに10周年！

　NTTドコモの共通ポイント「dポイント」は2025年12月に、JR東日本のグループ共通ポイント「JRE POINT」は26年2月にともにサービス10周年を迎...

注目の記事

外部リンク