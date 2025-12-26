「ビックカメラ・ドットコム」で開催中の「歳末大感謝セール」を追加で開催！

現在開催中の「歳末大感謝セール」に

期間＆数量＆「ビックカメラ・ドットコム」限定で特価商品が追加

Apple Watch SEが22％引き！BOSEのワイヤレスイヤホンが37％引き

ビックカメラは12月26日～31日23時59分の期間、現在開催中の「歳末大感謝セール」に特価商品を追加する、公式オンラインショップ「ビックカメラ・ドットコム」限定セールを開催している。「歳末大感謝セール」に追加される、おもな特価商品は以下の通り。○Apple Watch SE（GPSモデル、通常価格から22％オフの2万6800円、ポイントサービスも）○BOSE ノイズキャンセリング機能搭載 完全ワイヤレスイヤホン（通常価格から37％オフの2万4800円、ポイントサービスも）○モトローラ 折りたたみスマートフォン（6万9800円、10％ポイントサービスも）○東芝 全自動洗濯機（洗濯容量8.0kg、7万550円、10％ポイントサービスも）○SONY 液晶テレビ ブラビア（55V型、13万8000円、10％ポイントサービスも）ほかにも、人気の家電や話題のデジタル商品を多数取り揃える。なお、数量限定なのでセール期間中でも商品がなくなり次第、販売を終了する。