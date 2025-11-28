割れに強い！ 「FUJIFILM X-E5専用」の硬度9H液晶保護フィルム発売

FUJIFILM X-E5専用 EX-GUARD液晶保護フィルム

指紋汚れなどが簡単に拭き取れる

ハクバ写真産業は、ガラスのような透明度と硬度を実現し割れに強くて安心な「FUJIFILM X-E5専用 EX-GUARD液晶保護フィルム」を12月上旬に発売する。新製品は、エクストラハードコートによってガラス並みの高硬度9Hを実現。鋭利なものが当たっても傷が付きにくくフィルムを美しい状態のまま保つ。曲げに強く割れにくいため貼りやすく、安心して使用できる。貼った時に入ってしまった気泡が自然に消えるバブルレスタイプ。微細なホコリであればシリコン粘着層が取り込み気泡を発生させない。油や水をはじくフッ素コート処理により、フィルムに付いた指紋汚れなどを簡単に拭き取ることができる。指紋防止加工によって指紋が付きにくく、タッチ操作をしても指紋が目立ちにくくなっている。シリコン粘着層により、貼り付けに失敗しても吸着力を損ねずに貼り直すことができる。各機種に合わせた専用サイズなので、パッケージから取り出してそのまま貼り付けが可能となっている。