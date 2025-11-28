防水で外れにくい！ スポーツイヤホン「JBL Endurance Run 3」発売

JBL Endurance Run 3

ケーブルが絡まずストレスフリー

ハーマンインターナショナルは、米国カリフォルニア発祥の世界最大級のオーディオブランド「JBL」から、激しい動きでも外れにくく、防塵防水IP65規格に対応した有線型インイヤースポーツイヤホン「JBL Endurance Run 3」を11月27日に発売した。また、同日にUSB Type-Cの「Endurance Run 3C」をJBLオンラインストア、楽天市場JBL公式ストア、JBL公式Yahoo！店、Amazon JBL公式ストアで限定発売した。「JBL Endurance Run」シリーズは、2018年に導入以来、「外れにくい」「音質が良い」「マイク性能が優れている」など多くの高評価を得ている有線型スポーツイヤホンのロングセラーモデル。とくに、JBL独自のツイストロック構造によって耳から抜け落ちることのない安定した装着性が評価されている。同シリーズの最新モデルとなる「JBL Endurance Run 3」では、新たにオーバルシェイプデザインを掛け合わせることで激しい動きでもさらに外れにくく、よりしっかりした装着性を実現した。さらに、イヤホンの背面にマグネットを内蔵しているため、使用しないときは本体を首の前で留めることができるほか、カバンの中でもケーブルが絡み合うことなくストレスフリーに使うことができる。ほかにも、IP65規格の防塵防水対応によりスポーツイヤホンとしてもタフに使用できることに加え、クリアな音声通話が可能なためオンラインゲームやウェブ会議でも快適に使用できる。さらに今回、多くのデバイスで高音質を楽しめるハイレゾ対応のUSB Type-Cの有線型インイヤースポーツイヤホン「JBL Endurance Run 3C」も同時発売。通話も可能なマイク付き3ボタンリモコン搭載で簡単に操作が可能となっている。価格は、「JBL Endurance Run 3」がオープン。JBLオンラインストア販売価格は3300円。「JBL Endurance Run 3C」は4290円。