音もスタイルも妥協しない、JBLのワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「Tune 730BT」

JBL Tune 730BT

“今日の気分は、この音と。”がコンセプト

3色のカラーバリエーションを用意

ハーマンインターナショナルは11月13日に、米カリフォルニア発祥のオーディオブランド「JBL」から、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「JBL Tune 730BT」を発売する。カラーは、ブラック、ホワイト、ブルーの3色。価格はオープンで、「JBL」公式オンラインショップでの価格は1万3200円。「JBL Tune 730BT」は、「今日の気分は、この音と。」をコンセプトに掲げ、「JBL TUNE」シリーズのシンプルでアイコニックなデザインを継承しつつ、軽量かつ持ち運びやすい約218gの折りたたみ式ボディーを採用した、Bluetooth 6.0対応ワイヤレスヘッドホン。本体には40mm径のダイナミックドライバーを搭載し、「JBL」ならではの豊かな低音とクリアな高音を再現する「JBL Pure Bass」サウンドを実現する。あわせて、2基の通話用マイクとビームフォーミングアルゴリズム、最新のAIノイズリダクションモジュールの組み合わせによって、周囲の雑音を効果的に抑制してクリアで自然な通話ができる。さらに、最新のLE Audioにも対応し、高効率なLC3コーデックの採用による省電力化が、バッテリー駆動時間の向上を可能にしている。そのほか、2台のデバイスに同時接続できるマルチポイントに対応するとともに、Google Find Hub、Google Fast Pair、Microsoft Swift Pairにも対応する。連続再生時間は約76時間。対応BluetoothプロファイルはA2DP V1.4、AVRCP V1.6.3、HFP V1.8で、対応コーデックはSBC、AAC、LC3。