空気を味わう新しい一杯、EPEIOSのコーヒードリッパー「AIR・AIR Pro」

「AIR」のホワイトモデル（左）と「AIR Pro」のブラックモデル。

どちらも付属のホルダーを装着している

味わいに層のあるコーヒーに

ドリッパー内部の比較

「AIR」（左）と「AIR Pro」

2色のカラーバリエーションを用意

「AIR」（上段）と「AIR Pro」

EPEIOS JAPANは11月14日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から発売される、コーヒードリッパー「AIR」シリーズの販売を、公式オンラインショップなどで開始した。ラインアップは、「AIR」と「AIR Pro」の2種類で、どちらもカラーはホワイト、ブラックの2色。なお、ブラックモデルは12月中旬以降の配送となる。「AIR」「AIR Pro」ともに価格はオープン。「AIR」シリーズは、独特の2層格子状デザインが特徴で、効率的な二酸化炭素の排出によって、クリーンな風味の実現を目指して開発された。2層の格子構造は、ドリップ時の水流の流速や均一性が最適化されるよう角度や形状が緊密に設計されている。また、側面に空洞を設けてフィルターが空気に触れるように開放することで、抽出時にコーヒー粉から発生する二酸化炭素を効率的に排出する。最適化された水流が抽出効率と香りの表現力を向上させ、効率的な二酸化炭素の排出によって過度な酸味の発生を抑制し、クリーンで明るく味わいに層のあるコーヒーの提供を可能にしている。最先端の陶磁器用3Dプリンター技術を採用することで、複雑な形状を実現しており、最先端の成形技術と伝統的な陶芸の焼成技術との組み合わせによって、陶器ならではの品格ある佇まいと新しい抽出体験の提供を実現した。「AIR」は、2層の格子をストレートな円錐状に設計したスタンダードモデル。より排水が早く蒸らし時間が短めなので、コーヒーがより明るく透き通った味わいになる。実勢価格は1万120円前後。「AIR Pro」は、2層目が内側に折り返された独特な凹状デザインを採用し、コーヒー粉表層の表面積が拡大することで抽出効率を向上させた。排水も緩やかで蒸らし時間が長めになるので、より厚みがあり余韻を感じられる味わいになる。実勢価格は1万5120円前後。