抽出体験を向上する新提案、コーヒーフィルター「Quick Drip」

コーヒーフィルター「Quick Drip」

医療現場で採用されている繊維素材

EPEIOS JAPANは、高品質で機能性が高く、心も豊かになるような製品を提案するライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、コーヒーフィルター「Quick Drip（クイックドリップ）」を9月24日に発売した。EPEIOS公式サイトやAmazon、楽天市場などの公式ストアから販売を開始し、以降順次全国の販売店で展開する。新製品は、コーヒー豆が本来もつ“テイスト”、“フレーバー”、“質感”を最大限に引き出し、コーヒーの抽出体験を向上するべく開発されたフィルター。従来の一般的なペーパーフィルターでは目の不均一性などの問題からドリップ時に目詰まりが起きやすく、これが珈琲本来がもつ個性・美味しさを引き出すうえでの大きな問題となっていた。そこでフィルターの素材を一から見直し、最終的に医療現場でも採用されている高品質なポリエステル繊維素材を採用した。非常に目の精度が高い、医療グレードの高品質なフィルターを採用することで、一般的なペーパーフィルターでは目詰まりを起こすような細かな挽き目でも目詰まりが起きにくく、効率的な抽出が可能となった。コーヒー本来がもつ豊かな香り・テイストなどの個性を存分に引き出すことを実現した。昨年末にはモニター販売を実施し、その際に使用した多くの人からも実際に「コーヒーの質感がわかりやすくなった」など好意的な評価が多数寄せられた。その一方で、サイズ感やドリッパーとの密着性などが指摘された課題を市販化に向けて改善。フィルターの素材、特性はそのままに、一般的な2杯用のドリッパーにも使いやすいサイズにリサイズし、ドリッパーにより密着しやすいよう縫い目も変更した改善版を製品化した。また、好みや豆の特性に合わせて使い分けができるよう、目の細かさが違う「Pro 45」と「Ultra 55」の2種をラインアップ。従来のフィルターでは成し得なかった極上の抽出体験を提供する。価格はオープン。市場想定価格は、「Ultra 55」が5980円前後、「Pro 45」が4980円前後。