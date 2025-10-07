自然とともに究極の一杯へ、EPEIOSから「ドリップケトル LITE 熱帯雨林」

ドリップケトル LITE 熱帯雨林

産地に自生する植物がモチーフ

EPEIOS JAPANは10月6日に、ライフソリューションブランド「EPEIOS（エペイオス）」から、「ドリップケトル LITE 熱帯雨林」を、「EPEIOS」公式オンラインショップ、およびAmazon.co.jpと楽天市場の公式ストアにて発売した。価格はオープンで、実勢価格は1万2980円前後。「EPEIOS」の「ドリップケトル LITE」は、「究極のドリップケトル」を目指してバリスタ監修のもと開発され、思いどおりのハンドドリップが可能な注湯のコントロール性のよさや、コーヒーの仕上がりに直結する注湯温度を1℃単位で調整できる機能性の高さなどが高く評価されている。今回、発売された「ドリップケトル LITE 熱帯雨林」は、「ドリップケトル LITE」の高いハンドドリップ性能はそのままに、同シリーズ初となるデザインモデルとして、美味しいコーヒーの産地に広がる熱帯雨林に自生する、シダやモンステラといった植物をイメージしたデザインを本体に施した。本体のマットブラック地に、ブロンズやクリームイエロー系のカラーでデザインすることによって、1つひとつの柄は印象的な大きさながら、それぞれが主張しすぎない印象となっている。また、ハンドルやケトルベース部のウッド調デザインとの相乗効果で、全体的にまとまりのある上品なイメージに仕上げた。