プラズマクラスターとナノイー、ストリーマって何が違う？ 各社のイオン技術を徹底比較

イオン機能とは

メリット

プラズマクラスター

特徴

ナノイー

特徴

ストリーマ

特徴

各イオン機能の比較

各イオン機能の比較 技術名 メーカー 仕組み 作用方法 向いている用途 プラズマクラスター シャープ 水分と酸素に高電圧をかけて

イオンを生成 イオンを空間へ放出 部屋全体の空気環境に

配慮したい場合 ナノイー パナソニック 空気中の水分から

微細なイオン粒子を生成 イオンを空間へ放出 空気環境に加えて

髪や衣類への影響も重視したい場合 ストリーマ ダイキン 高速電子を発生させる

プラズマ放電 機器内部で空気を処理 空気清浄機やエアコンの

浄化性能を重視したい場合

まとめ

空気清浄機やドライヤーの製品紹介で、「プラズマクラスター」「ナノイー」「ストリーマ」といった名称を見かけたことはありませんか。これらはいずれも、空気中にイオンを発生させることで、空気環境や髪・肌への影響に配慮した各メーカー独自の技術です。一方で、「名前は違うけれど何が違うのかわからない」「どの技術を選べばよいのか判断できない」と感じている方も多いのではないでしょうか。各社とも独自の仕組みを採用しているため、効果や特徴にはそれぞれ違いがあります。そこで本記事では、イオン機能の基本的な仕組みを整理したうえで、シャープのプラズマクラスター、パナソニックのナノイー、ダイキンのストリーマの違いをわかりやすく解説します。空気清浄機やドライヤー選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてください。イオン機能とは、空気中にプラスまたはマイナスの電荷を持つ微粒子（イオン）を発生させることで、空気環境や物質の状態に影響を与える技術です。空気清浄機やドライヤー、エアコン、加湿器など、さまざまな家電に搭載されています。例えば、空気清浄機では、イオンを空間に放出することで、空気中に浮遊する物質へ作用する仕組みが採用されています。また、ドライヤーでは、髪にイオンを届けることで、乾燥や静電気の発生を抑えることを目的とした機能が搭載されている製品もあります。このように、イオン機能は「空間」だけでなく、「髪」や「衣類」など身の回りの環境に幅広く活用されているのが特徴です。メーカーごとにイオンの発生方法や粒子の性質は異なりますが、いずれも電圧を利用して空気中の成分を変化させ、快適な環境づくりをサポートすることを目的とした技術といえるでしょう。イオン機能の代表的なメリットは、以下のとおりです。生活臭やペット臭、タバコ臭などの原因物質に作用し、ニオイの低減をサポートすることを目的としています。空気中や付着した菌の働きに影響を与えることで、清潔な環境づくりに役立つとされています。メーカーの検証でも、菌の働きに影響を与える効果が確認されています。プラスとマイナスのイオンがバランスよく存在することで、帯電した静電気を中和しやすくなります。ドライヤーでは、髪の広がりやまとまりにくさを抑える効果が期待されています。このように、イオン機能は単に空気を循環させるだけでなく、ニオイ対策や快適性の向上など、日常生活のさまざまな場面で役立つ技術として活用されています。プラズマクラスターとは、シャープが開発した空気環境技術で、プラスとマイナスの電荷を持つイオンを同時に発生させ、空間に放出する仕組みです。主に空気清浄機やエアコン、加湿器、ドライヤーなどに搭載されており、室内環境の快適性に配慮した機能として幅広い製品に採用されています。プラズマクラスターでは、空気中の水分子を利用してイオンを生成し、それらを空間へ拡散させることで、部屋全体に行き渡るよう設計されています。特定の場所だけでなく、空間全体に作用することを想定している点が、プラズマクラスターの基本的な考え方といえるでしょう。プラズマクラスターの特徴は、プラスとマイナス両方のイオンをバランスよく生成し、空間全体へ広がるように放出する点にあります。これにより、部屋の中央だけでなく、壁際や家具の周辺などにもイオンが届くことを前提とした設計を可能にしています。また、製品の種類によっては、使用する空間の広さに応じてイオンの放出量が調整されているのも特徴です。例えば、空気清浄機では広いリビングへの拡散を想定した仕様が採用されている一方、ドライヤーでは髪の周囲に効率よくイオンを届ける構造が採用されています。さらに、空間に放出されたイオンは空気中を移動しやすいため、空気だけでなく衣類やカーテンなど、身の回りの物に届くことも想定されています。このように、空間全体への拡散を重視した仕組みが、プラズマクラスターの大きな特徴です。ナノイーとは、パナソニックが開発したイオン技術で、空気中の水分をもとに微細な粒子を生成し、それを空間へ放出する仕組みです。空気清浄機やエアコンのほか、ドライヤーや美容家電などにも採用されており、空気環境への配慮とあわせて、身の回りの快適性にも着目した技術として活用されています。ナノイーは、水分を含んだ非常に小さな粒子として生成されるのが特徴で、空気中に長く存在しやすい性質を持っています。そのため、空間だけでなく、髪や衣類の表面などにも届きやすい構造になっています。ナノイーの特徴は、イオンが水分を含んだ微細な粒子として空気中に放出される点にあります。一般的なイオンと比較して粒子が小さく、水分をまとっているため、空気中を長時間浮遊しやすいのが特徴。この性質により、空間だけでなく、衣類や髪などの表面にも届きやすい構造になっています。本来、髪の表面は乾燥や摩擦によって静電気が発生しやすくなりますが、水分を含むイオンが周囲に存在することで、こうした帯電状態を整えやすくなるとされています。そのため、ドライヤーなどの髪のまとまりやすさや扱いやすさに配慮した製品に採用されることも多いです。また、ナノイーは水分をベースとした粒子であることから、空気中に放出されても比較的安定した状態で存在できる点も特徴の一つです。このように、微細な水粒子として発生する性質が、ナノイーの大きな特徴といえるでしょう。ストリーマとは、ダイキンが開発した空気浄化技術で、高速電子を発生させるプラズマ放電を利用し、空気中の物質を分解する仕組みです。多くの製品では、機器内部で空気を処理する方式が採用されていますが、技術の特性としては、イオン放出とは異なる分解作用を利用している点が特徴です。主に空気清浄機やエアコンに搭載されており、吸い込んだ空気に対してストリーマ放電を行うことで、空気環境を整えることを目的とした技術として採用されています。ストリーマの特徴は、高速で繰り返されるプラズマ放電を利用して、吸い込んだ空気に作用させる点です。プラズマクラスターやナノイーがイオンを空間に放出するのに対し、ストリーマは本体内部で処理を行う方式を採用しています。具体的には、機器の内部で発生した放電により、高いエネルギーを持つ電子が生成され、空気中の物質に働きかける仕組みです。そのため、空気清浄機やエアコンの内部に組み込まれ、吸い込んだ空気を段階的に処理する構造になっています。また、空気を取り込んでから処理する仕組みであることから、空間全体にイオンを拡散させるというよりも、機器を通過する空気へ作用させる設計が採用されています。このように、ストリーマはイオンを放出する方式とは異なり、プラズマ放電を利用して空気を処理する点が大きな特徴といえるでしょう。ここまで紹介したプラズマクラスター、ナノイー、ストリーマは、それぞれ仕組みや作用の方法が異なります。いずれも空気環境に配慮した技術ですが、「イオンを放出するタイプ」と「機器内部で処理するタイプ」に分かれる点が大きな違いです。主な違いを、以下の表にまとめました。プラズマクラスターとナノイーは、どちらもイオンを空間に放出する技術ですが、ナノイーは水分を含んだ微細な粒子である点が特徴です。一方、ストリーマはイオンを放出するのではなく、機器内部で空気に作用させる方式を採用しています。このように、空間全体への拡散を重視するのか、髪や衣類への影響も重視するのか、あるいは機器内部での空気処理を重視するのかによって、適した技術は異なります。使用する目的や設置環境に応じて選ぶことが重要といえるでしょう。プラズマクラスター、ナノイー、ストリーマは、いずれも空気環境に配慮した技術ですが、仕組みや作用の方法にはそれぞれ違いがあります。プラズマクラスターとナノイーは、イオンを空間に放出することで周囲の環境に働きかける技術です。特にナノイーは水分を含んだ微細な粒子である点が特徴で、空気環境だけでなく、髪や衣類への影響にも配慮した製品に採用されています。一方、ストリーマはプラズマ放電を利用し、機器内部で空気を処理する方式を採用している点が大きな特徴です。このように、それぞれの技術は作用の仕組みや用途が異なるため、どれが優れているというよりも、使用する目的に応じて適したものを選ぶことが重要といえるでしょう。空気清浄機やドライヤーを選ぶ際は、搭載されているイオン機能の名称だけでなく、その仕組みや特徴にも注目することで、自分の用途に合った製品を選びやすくなります。製品ごとの違いを理解したうえで、最適な一台を検討してみてはいかがでしょうか。