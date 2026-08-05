au、1台のスマホで用途別に番号を使い分けられる「セカンドナンバー」提供開始

2つ目の番号「セカンドナンバー」を開始

仕事から各種登録、趣味まで 利用シーンはさまざま

利用シーンイメージ

KDDI、沖縄セルラーは8月4日から、「au」向けに、電話／SMSに特化した電話番号サービス「セカンドナンバー」の提供を開始した。新サービスは、1台のスマートフォン（スマホ）で主番号と、電話・SMS専用のセカンドナンバーの二つの電話番号を使い分けられるサービス。想定される利用シーンは、私用／仕事用での電話番号の使い分けや、アプリやインフラ契約などの各オンラインサービスへの登録、携帯電話番号登録必須のSNSやイベント応募など。こうした用途・シーンごとに番号を分けることで、どの相手・サービスにどの番号を開示しているかを把握しやすくなる。なお、セカンドナンバーは、電話番号の下4桁を選べる「YOU選番号」に対応しており、迷惑電話撃退や留守番サービスを含む「電話きほんパック（V）」が標準で付帯する。対応機種は、2回線同時待ち受けが可能なeSIM対応・デュアルSIMデュアルスタンバイ対応機種。申込窓口はau取扱店と「My au」。利用料は月額550円（別途電話ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料などが必要）、YOU選番号利用料は1100円。なお、セカンドナンバー新規申し込みと同時にYOU選番号を申し込むと、翌月以降の請求額から減算することでYOU選番号利用料が実質無料になる特典を提供する。特典の終了時期は未定。