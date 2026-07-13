2026.7.13 12:30暮らしにプラス
駅ビル・エキナカでJRE POINTが最大3.5％たまるビューカードが拡大
東日本旅客鉄道（JR東日本）とビューカードは、9月1日から駅ビル・エキナカでJRE POINTが最大3.5％たまるビューカードを、現在の1券種から6券種に拡大する。写真ギャラリー
また、JRE CARDについてはポイントサービスを改定し、現在は、税抜100円に対して通常ポイント3％付与のところ、9月1日以降は、税抜100円に対して通常ポイント1％＋期間限定ポイント2％の合計3％付与に変更する。あわせて2027年3月6日利用分から、新たに年間の利用金額に応じてボーナスポイントがもらえる「ビューサンクスボーナス」の対象となる。なお、通常分0.5％のポイント付与は変わらない。
ルミネ・ニュウマン各館でのルミネカードの利用は、最大3.5％ポイント付与の対象外。対象の駅ビル・エキナカはウェブサイトで紹介している。また、ビックカメラとの提携カード「ビックSuicaビューカード」は今回の変更の対象外。
駅ビル・エキナカに限り最大3.5％ポイント付与駅ビル・エキナカの対象店舗で利用すると、現在はJRE CARDのみ最大3.5％（優待分3％＋通常分0.5％）ポイント付与だが、9月1日以降は、ビューカード スタンダード、ビューカード ゴールド、大人の休日倶楽部ミドルカード、大人の休日倶楽部ジパングカード、ルミネカードでも最大3.5％ポイント付与となる。
また、JRE CARDについてはポイントサービスを改定し、現在は、税抜100円に対して通常ポイント3％付与のところ、9月1日以降は、税抜100円に対して通常ポイント1％＋期間限定ポイント2％の合計3％付与に変更する。あわせて2027年3月6日利用分から、新たに年間の利用金額に応じてボーナスポイントがもらえる「ビューサンクスボーナス」の対象となる。なお、通常分0.5％のポイント付与は変わらない。
ルミネ・ニュウマン各館でのルミネカードの利用は、最大3.5％ポイント付与の対象外。対象の駅ビル・エキナカはウェブサイトで紹介している。また、ビックカメラとの提携カード「ビックSuicaビューカード」は今回の変更の対象外。
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外部リンク
「ビューカード 2026年9月からの変更点」＝https://www.jreast.co.jp/card/point/station_building_yuutai/ JR東日本＝https://www.jreast.co.jp/
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