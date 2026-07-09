2026.7.09 14:00暮らしにプラス
JT「ノルディックスピリット」に新フレーバー登場、トロピカルミックス＆クールミントを先行発売
日本たばこ産業（JT）は7月21日から、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」の新ラインアップとして、「トロピカルミックス・ミディアム」と「クールミント・ストロング」の2銘柄を、CLUB JTオンラインショップおよび一部のたばこ販売店にて順次先行発売する。どちらも14パウチ入りで、価格は500円。
今回、先行発売される「トロピカルミックス・ミディアム」は、ジューシーでフレッシュなマンゴーとパイナップルの味わいが重なり合う南国フルーツのエキゾチックな味わいが特長で、ほどよい刺激を楽しめる。
同じく、先行発売される「クールミント・ストロング」は、キリっと澄み渡るペパーミントの冷涼感が持続するスッキリとした味わいが特長で、しっかりとした刺激を感じられる。
なお、7月11～31日の各日11～19時には、「トロピカルミックス・ミディアム」と「クールミント・ストロング」の発売を記念したPOP UPストアを、JR上野駅（東京都台東区）前のポレイア広場に出店する。
店内では、「トロピカルミックス・ミディアム」「クールミント・ストロング」を含む、「ノルディックスピリット」全4銘柄を試せるほか、「ノルディックスピリット」ブランドの世界観を感じられるゲームコンテンツを楽しめる。
ハンズフリーで使える新しいたばこスタイル「ノルディックスピリット」は、パウチを口に含むだけでいつでもどこでも気軽にリフレッシュできる、JTが提案するたばこの新スタイル。贅沢な味わいを約30分間楽しめるほか、ハンズフリーで使用可能なため目の前のことに集中でき、その集中が続く。
今回、先行発売される「トロピカルミックス・ミディアム」は、ジューシーでフレッシュなマンゴーとパイナップルの味わいが重なり合う南国フルーツのエキゾチックな味わいが特長で、ほどよい刺激を楽しめる。
同じく、先行発売される「クールミント・ストロング」は、キリっと澄み渡るペパーミントの冷涼感が持続するスッキリとした味わいが特長で、しっかりとした刺激を感じられる。
なお、7月11～31日の各日11～19時には、「トロピカルミックス・ミディアム」と「クールミント・ストロング」の発売を記念したPOP UPストアを、JR上野駅（東京都台東区）前のポレイア広場に出店する。
店内では、「トロピカルミックス・ミディアム」「クールミント・ストロング」を含む、「ノルディックスピリット」全4銘柄を試せるほか、「ノルディックスピリット」ブランドの世界観を感じられるゲームコンテンツを楽しめる。
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