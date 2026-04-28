リフレッシュパウチの新定番、JTが「ノルディックスピリット ベリーミックス・ミディアム」を全国発売

華やかで濃厚な味わい

JTは、リフレッシュパウチ「ノルディックスピリット」から、「ベリーミックス・ミディアム」を、全国のセブン-イレブン・ローソン・NewDaysおよび一部たばこ販売店で5月25日から順次販売を開始する。あわせて、「コーラフィズ・ミディアム」についても、同日から全国の一部たばこ販売店での取り扱いを開始する。「ノルディックスピリット」は、たばこの新しいスタイルを提案する「リフレッシュパウチ」。パウチを口に含むだけで、いつでもどこでも、気軽にリフレッシュ。贅沢な味わいを約30分間、じんわりと長く楽しむことができる。また、両手をふさがずハンズフリーで使用可能なので、目の前のことに集中でき、その集中が続く。モダンオーラル発祥の地であるスウェーデン製で、素材や製法にこだわった高品質な商品となっている。「ノルディックスピリット・ベリーミックス・ミディアム」は、濃厚で深みのあるカシスと、甘酸っぱいワイルドベリーが重なり合う、華やかな甘さが特徴。3月19日の先行発売以降、多くの消費者に好評を得て、想定を上回る反響があったという。この好調を受け、全国のセブン-イレブン・ローソン・NewDaysおよび一部たばこ販売店での販売を開始する。また、すでに全国の一部コンビニエンストアで販売している「コーラフィズ・ミディアム」についても、多くの消費者から好評を得ており、さらに多くの人々に楽しんでもらえるよう、全国の一部たばこ販売店での取り扱いを拡大する。価格は各500円。