ハイセンス大画面テレビ・横浜DeNAベイスターズ観戦チケットが当たるSNSキャンペーン

大画面テレビや横浜DeNAベイスターズ観戦チケットが

抽選で当たる参加型企画が開催中

写真を見て横浜DeNAベイスターズの選手を予想しよう！

ハイセンスジャパンは6月8～23日の期間、横浜DeNAベイスターズのホーム用ユニフォームスポンサーとして、SNSキャンペーン「左腕は誰だ？」を、同社の公式Xアカウント（@hisense_japan）にて開催している。横浜DeNAベイスターズの選手ユニフォームの左腕部分に掲出されているハイセンスロゴから、写真に写っている「左腕の選手」が誰かを当てる。正解者の中から抽選で、A賞（1名）にはハイセンス大画面テレビ、B賞（1組2名）には横浜DeNAベイスターズ観戦チケットをプレゼントする。同キャンペーンは、ユニフォームに掲出されているハイセンスロゴを、単なるブランドの露出に留まらず、ファンの人々に楽しんでもらいつつ注目してもらえるコンテンツとして展開することによって、横浜DeNAベイスターズへの応援体験をより豊かにすべく開催されている。