「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」全8話で公開決定

横浜DeNAベイスターズの監督・選手が出演する

オリジナルコンテンツが2026年も登場

シーズンを通して全8話を公開

ハイセンスジャパンは3～11月の期間、同社が公式スポンサーを務める横浜DeNAベイスターズのオリジナルコンテンツ「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話2026」全8話を、ハイセンスジャパンの公式YouTubeチャンネルにて順次公開していく。「ハイセンスプレゼンツ 横浜DeNAベイスターズのここだけの話」は、横浜DeNAベイスターズの監督・選手が出演して、ここだけでしか聞けないエピソードや本音トークが語られる特別コンテンツ。2026年は、相川亮二監督、筒香嘉智選手、牧秀悟選手、入江大生選手、度会隆輝選手が出演を予定しており、初出演となる監督・選手も加わって、より見応えのある内容となる。あわせて、監督・選手へのインタビュー内容をさらに充実させることで、ファンにとって特別感のある「ここだけ」の情報を盛り込んでいく。MCは、2025年に引き続いて横浜DeNAベイスターズをこよなく愛する芸人・吉川正洋さんが担当し、軽快なトークで企画を盛り上げる。さらに2026年には、新たな試みとして選手によるチャレンジ企画も実施される。第1話は3月26日に公開され、シーズン開幕に向けた期待感を高める内容となっている。なお、チャレンジ企画の優勝者にはハイセンスの大画面テレビがプレゼントされるほか、視聴者向けキャンペーンとして全8話それぞれに出演した監督・選手5名分の、サイン入りユニフォームが当たるプレゼント企画も行われる。