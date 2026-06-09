親子向けイベント「ベビーマッサージ×お口ぽかん予防」、6月17日開催

子どもを対象に表情や呼吸を整えるトレーニングを提供する笑顔の時間U、

親子向けイベントをみいけだい幼稚園で開催

「笑顔体操」を通じて子どもの口や表情の発達をサポート

笑顔の時間Uは6月17日10時30分から、「笑顔体操」を通じて子どもの口や表情の発達をサポートする親子向けイベント「ベビーマッサージ×お口ぽかん予防 ～0歳からできるお口育て～」を、宝泉学園 みいけだい幼稚園（大阪府堺市）にて開催する。新型コロナ禍以降、子どもの口腔機能や表情発達の遅れが社会課題となっており、長期間のマスク生活、スマートフォンやゲーム時間の増加、やわらかい食べ物中心の食生活などが原因と考えられ、無意識に口が開いたままになる「お口ぽかん」が増加傾向にある。幼少期の口や表情の発達は「食べる・話す・呼吸する」力の土台となる。そのため、口腔機能や表情発達の遅れは、発音がはっきりしない、硬いものが食べにくい、口呼吸、姿勢の乱れ、集中力低下などにつながる可能性が指摘され、6月からは歯科において「口腔機能発達不全症」という明確な病名が付けられている。保育現場では、子どもの口や表情の発達に関する相談が増えており、保護者から「口が開いたまま」「発音がはっきりしない」「硬いものが食べられない」といった悩みが多く寄せられているという。そのような現状を受けて、笑顔指導を行っている笑顔の時間Uには、保育現場からのトレーニング依頼が相次いでいることから、顔や舌、首、肩甲骨を動かす体操や発声、表情筋エクササイズなどによって、子どもたちが自然に口を閉じて、表情や呼吸を整えるトレーニングを行っている。今回、開催されるイベントでは、母親に対して口腔機能に関する説明を行うとともに、子どもの唇を優しく触って刺激を与えるといった、「笑顔体操」を紹介する。