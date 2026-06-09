動画を見たらやってみよう！　「松濤明武会・Meibuキッズ空手教室」礼儀体験イベント開催

Instagramで注目を集める「空手キッズ」動画の例

「空手キッズ」動画 再生総回数1000万超え！

松濤明武会・Meibuキッズ空手教室は6月21日14時30分～16時30分に、未就学児でも楽しみつつ「あいさつ」「返事」「姿勢」などを学べる礼儀体験イベントを、市川市南行徳公民館（千葉県市川市）にて開催する。対象は未就学児～小学生で、参加費は無料。昨今、SNSにおいて「空手キッズ」の動画が世界中で話題となっており、1投稿あたり603万回再生を記録する動画も登場するなど、一時的なブームではなく継続的に注目されているコンテンツとなっている。こうした、「空手キッズ」動画の人気の高まりにともない、礼儀や社会性を身につけさせたいと考える保護者からの空手教室への関心が高まりつつある。松濤明武会・Meibuキッズ空手教室では、「子どもに礼儀を身につけてほしい」というニーズを受けて、入門者数が15年で5名から770名へと154倍に増加し、とりわけ近年は2歳から小学生の子どもの入門者が増えているという。今回、開催される礼儀体験イベントでは、あいさつ、返事、姿勢といった日常生活に直結する基本動作を、空手の稽古を通じて身につけられる。空手未経験の子どもでも参加できる構成で、楽しみつつ自然と礼儀が身につくプログラムとなっている。当日は保護者の見学も可能で、子どもの変化をその場で実感できる。