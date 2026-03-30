ヤマダデンキLABI池袋本店に「カメラのキタムラ」が初出店

ヤマダデンキは3月27日、カメラのキタムラが運営する買取強化店舗をヤマダデンキLABI池袋本店2階にオープンした。カメラのキタムラがヤマダデンキに出店するのは今回が初めて。
型落ちモデルのデジタルカメラやフィルムカメラなど、生産完了品も幅広く取り揃える。店内在庫のほか、カメラのキタムラのネットサービスを通じて、全国の店舗から商品を取り寄せることもできる。
また、証明写真や写真データのプリントに加え、35mmフィルムの現像（一部商品を除く）にも対応。予約不要で随時受け付けており、最短即日で仕上げる。営業時間は10～22時。
型落ちモデルのデジタルカメラや生産完了品も取り揃える買取強化店舗では、カメラのキタムラが培ってきたノウハウやスピーディーな買い取りサービスを提供。不要になったカメラや関連機材を持ち込むと、その場で現金化。店内でスムーズに買い物できる。
型落ちモデルのデジタルカメラやフィルムカメラなど、生産完了品も幅広く取り揃える。店内在庫のほか、カメラのキタムラのネットサービスを通じて、全国の店舗から商品を取り寄せることもできる。
また、証明写真や写真データのプリントに加え、35mmフィルムの現像（一部商品を除く）にも対応。予約不要で随時受け付けており、最短即日で仕上げる。営業時間は10～22時。