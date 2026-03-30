都内2店舗目！「エディオン ホームズ葛西店」オープン前に人気家電が当たる先行キャンペーン

東京都と千葉県に住む人限定で

「先行キャンペーン」を開催中

エディオンアプリの「My店舗登録」に指定してクイズに答えるだけ

お得がいっぱいの「エディオンアプリ」

エディオンは6月中旬に東京都内2店舗目となる「エディオン ホームズ葛西店」をオープンする。江戸川区東葛西のホームズ葛西店2階に出店する予定だ。詳細は後日改めて告知されるが、オープンに先立ち、東京都と千葉県に住む人限定で、3月27日から話題の家電やギフトカードが抽選で当たる「先行キャンペーン」を開催している。先行キャンペーンの応募方法は、エディオンアプリで「エディオン ホームズ葛西店」を「My店舗登録」に指定し、簡単なクイズに答えるだけ。エディオンアプリでは、アプリ初回登録の「ログインクーポン（1000円購入で500円割引）」や、日々の買い物で使える「アプリクーポン」、アプリから応募できるキャンペーンなど、お得な情報が得られる。また、毎日のゲームやアンケートで貯まる「エディオンコイン」は、エディオンポイントに交換できたり、月ごとに変わる景品に応募できたりする。さらに、保証とポイントをひとまとめにする「デジタル会員証」や「エディオンポイントの確認」「店舗検索・チラシ情報」「購入履歴・長期保証の確認」などの機能も搭載している。