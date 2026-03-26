「エディオンスマートアプリ」に「見守りサービス」が追加！無料で利用できる

新機能「エディオン見守りサービス」の提供を開始

離れて暮らす家族の「家電の稼働ログ」と「簡単なコミュニケーション」

見守られる人は健康状態を2択するだけ

見守る人は健康状態をメールで確認するだけ

通知されるメールの一例

見守られる人の設定方法

見守る人の設定方法

エディオンは4月1日から、複数の異なる機種・メーカーの家電を一つのアプリでまとめて操作・管理できる「エディオンスマートアプリ」で、新機能「エディオン見守りサービス」の提供を開始する。同アプリは無料で利用できる。エディオン見守りサービスは、離れて暮らす家族が使う日常の家電の稼働データと、簡単なアプリ操作によるコミュニケーションがとれる。その日の体調や、いつ・どのような家電を使ったかをメールで知らせる仕組みだ。見守られる人は、毎日自分で設定した時刻に通知が届き、「元気」か「調子が悪い」の2択だけで健康報告が完了する。スマートフォン操作に不慣れな人でも、直感的な2択操作で報告できる。見守る人は、見守られる人がアプリで回答した結果を、指定されたメールアドレスで毎日確認できる。回答がなかった場合も、翌日の昼12時に未回答を知らせるメールが届く。さらに、見守られる人がエディオンスマートアプリに登録した家電の直近7日以内の操作状況や操作日時も併記して知らせてくれる。例えば、・和室の空気清浄機なら「＜和室＞空気清浄機：運転ON（3／23 11:18）」・リビングのエアコンなら「＜リビング＞リビングエアコン：暖房ON（3／26 7:03）」といった具合だ。本体を直接操作した場合も、リモコンで操作した場合も検知されるため、自然な生活リズムを確認できる。見守られる人の設定方法も簡単で、アプリ上で回答画面を表示する時刻を設定し、結果を共有したい相手のメールアドレス（最大7件）を登録するだけで完了する。見守る人の設定方法は、届いた「本登録お願いメール」内にあるURLをクリックし、見守り先が判別できる名前（例えば「おじいちゃん」など）を設定して登録ボタンを押すだけで完了する。エディオンは、エディオンスマートアプリの接続価値を高めることで、国内のスマート家電の普及を促進する。また今後は、エディオン見守りサービスを通じて取得できる家電の稼働データを応用した「地域見守り・防災モデル」の社会実装に向けた取り組みも検討していく。