「嵐」ラストライブ影響で販売台数急増か、26年5月に売れたビデオコンバーターTOP10

USB-C Digital AV Multiportアダプタ

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2026年5月の月次集計データによると、ビデオコンバーターの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 USB-C Digital AV MultiportアダプタMW5M3ZA/A（アップル）2位 USB Type-C - HDMI変換アダプター アダプター 0.15mBSCHDBK（バッファロー）3位 USB Type-C - HDMI変換ケーブル 1.0mCAC-CHDMI10BK3（エレコム）4位 USB Type-C - HDMI変換ケーブルCAC-CHDMI20BK3（エレコム）5位 USB Type-C - HDMI変換アダプター 1mBSCHD10BK（バッファロー）6位 USB Type-C - HDMI変換ケーブル 2mMPA-CHDMI20BK3（エレコム）7位 USB Type-C - HDMI変換アダプター 2mBSCHD20BK（バッファロー）8位 USB Type-C - HDMI変換ケーブル 3.0mCAC-CHDMI30BK3（エレコム）9位 USB Type-C - HDMI変換ケーブル 2mDH-CHDMI20BK（エレコム）10位 USB Type-C - HDMI変換ケーブル 1mMPA-CHDMI10BK3（エレコム）26年5月のビデオコンバーター売れ筋ランキングは、アップル「USB-C Digital AV Multiportアダプタ（MW5M3ZA/A）」が1位を獲得。2カ月ぶりの首位返り咲きとなった。2位以下にはバッファローが3機種、エレコムが6機種ランクイン。TOP10内の製品はいずれもUSB Type-Cに対応するPCやスマートフォンなどの画面を、HDMI端子搭載のテレビや液晶モニター、プロジェクターなどに映し出すため使用するものだ。26年5月のビデオコンバーター市場は販売台数前年同月比が232.6％と大きく伸長した。市場の盛り上がりは、男性アイドルグループの嵐が5月31日に行った東京ドーム公演の生配信の影響が大きい。5月30日・5月31日の2日間は特に販売台数が伸びており、嵐のラストライブを自宅のテレビなどで観るため、ビデオコンバーターを駆け込み購入したファンが多く存在したことがうかがえる。